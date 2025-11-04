ไม้คิว พลิกสถานการณ์ เก็บแต้มจูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ บาร์เซโลน่า
“ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยอดนักบิดดาวรุ่งจากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ลงแข่งขันเก็บประสบการณ์สนามระดับโลกใ นศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกรายการ เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนาม 6 ที่สนามเซอร์กิต เดอ บาร์เซโลน่า-กาตาลุญญ่า ประเทศสเปน
เกมการแข่งขันในเรซแรก “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตด้วยอันดับ 27 ก่อนเรียนรู้เก็บทักษะประสบการณ์กับสนามสุดหินจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 28
จากนั้นตามต่อด้วยการแข่งขันเรซ 2 ในช่วงบ่ายนักแข่งดาวรุ่งไทยออกสตาร์ตด้วยอันดับ 18 ต่อสู้อย่างสุดกำลัง ขับเคี่ยวแย่งชิงแต้มกับนักบิดระดับดาวรุ่งของโลกอย่างดุเดือด ก่อนที่สุดท้ายแล้ว เกียรติศักดิ์ จะทะยานจบการแข่งขันด้วยอันดับ 15 เก็บแต้มสะสมเพิ่มไปอีก 1 คะแนน
ไม้คิว-เกียรติศักดิ์ เก็บคะแนนสะสม รายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2025 ได้ทั้งสิ้น 8 คะแนน และเหลือการแข่งขันสนามสุดท้ายที่สนามเซอร์กิต ริคาร์โด้ ทอร์โม ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายนนี้