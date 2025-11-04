7 สมาคมกีฬา ล็อกเป้าคว้า 18 ทองซีเกมส์ ทัพลูกยางมั่นใจ 2 แชมป์
7 สมาคมกีฬา ประกาศเป้าหมายคว้าเพิ่มอีก 18 เหรียญทองให้ทัพไทย ในงานประเมินความพร้อมทัพไทย มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 5 ทัพลูกยางมั่นใจ 2 ทอง เช่นเดียวกับ บาสเกตบอล, เบสบอล และแฮนด์บอล ส่วนวู้ดบอลและเทคบอล หวังโกยสมาคมละ 5 ทอง รวมมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 5 ครั้ง 33 สมาคมกีฬาประกาศเป้าหมายคว้ารวม 129 เหรียญทอง
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยรอบนี้มีผู้บริหารและตัวแทนจาก 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมและประเมินความคาดหวังก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นในวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
นายชัยยศ สิรินธรานนนท์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับซอฟท์บอลไทย ตอนนี้ทีมเก็บตัวอยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องการเบิกจ่ายล่าช้า และอุปกรณ์ฝึกซ้อมบางอย่างที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม การได้โค้ชญี่ปุ่นมาช่วย ก็ทำให้เห็นว่านักกีฬาพัฒนาขึ้น ซีเกมส์ครั้งล่าสุดเราไม่มีเหรียญรางวัล อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เราปรับแก้จุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ทีมค่อนข้างพร้อม เชื่อว่าจะทีมชาย ซึ่งไม่เคยได้เหรียญเลย น่าจะมีเหรียญเป็นอย่างน้อย และทีมหญิงที่ครั้งก่อนก็ไม่ได้เหรียญเลย จะเข้าชิงได้เป็นอย่างน้อย
พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในซีเกมส์รอบนี้ มีชิง 2 เหรียญทอง และสมาคมตั้งเป้า 2 เหรียญทอง โดยในส่วนเบสบอลทีมชาย นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่เกือบหมด ซึ่งการที่เรามีลูกครึ่ง 10-11 คน ที่มาจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา มาช่วย ก็ทำให้ทีมแข็งแกร่งไม่น้อย ด้านคู่แข่งสำคัญคือ ฟิลิปปินส์ ส่วนเบสบอลไฟว์ แม้เราจะใหม่ แต่อยู่ที่ 5 เอเชีย เราแข่ง ซ้อมต่างแดนมาตลอด เชื่อว่าเหรียญทองไม่น่าหลุดมือ
พล.ต.ต.ดร.นรศักดิ์ เหมนิธิ เลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ซีเกมส์ 2025 มีชิง 2 เหรียญทอง จากอีเวนต์อินดอร์ทั้งชายและหญิง ที่ จ.ชลบุรี ในการแข่งขันรอบก่อน เราได้มา 2 เหรียญเงิน รอบนี้เล่นในบ้านด้วย เรามุ่งมั่นและจริงจังกับการทำงานเป็นอย่างมาก และหวัง 2 เหรียญทอง ทั้งทีมชายและทีมหญิง โดยเวียดนามคือชาติที่พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด
ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร นายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ซีเกมส์ 2025 ถือเป็นครั้งแรกที่ซีเกมส์มีจัดการแข่งขัน สำหรับประเทศไทย มีการพัฒนาและเล่นกันมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปีแล้ว ดังนั้นฐานนักกีฬาและฝีมือของนักกีฬาไทยถือว่าไม่น้อยหน้าใคร ซีเกมส์รอบนี้ สมาคมเตรียมการมาเป็นอย่างดี มั่นใจว่าจาก 6 เหรียญทองที่มีแข่งขัน เรามีโอกาสได้ถึง 5 เหรียญทอง โดยมีลุ้นจากประเภททีม ซึ่งอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้
พล.ต.หญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ซีเกมส์ 2023 เทคบอลเป็นกีฬาสาธิต เราส่งแข่ง 3 รายการ ได้เหรียญทองทั้ง 3 รายการ หนนี้จัดชิงชัยอย่างเป็นทางการ เราเตรียมทีมมาเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งแข่งพัฒนาความสามารถอย่างเนื่อง ซึ่งนักกีฬาของเราเกือบทั้งทีมมีดีกรีระดับแชมป์โลก ด้วยประสบการณ์และศักยภาพก็ยังเชื่อว่าซีเกมส์หนนี้ที่จัด 5 อีเวนท์ เรามั่นใจว่าจะได้ 5 เหรียญทอง
นายปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บาสเกตบอล ชิง 4 เหรียญทอง ในประเภททีม 5 คน เราสร้างมาตรฐานใหม่ที่เป็นธรรมและเป็นสากล ด้วยการออกกฎห้ามผู้เล่นโอนสัญชาติเข้าร่วม ดังนั้นทุกทีมจะใช้ได้แค่นักกีฬาท้องถิ่น เชื่อว่าการแข่งขันจะสนุกและเข้มข้นแน่นอน ทีมชายเราหวังเข้าชิงเป็นอย่างน้อย น่าจะไปเจอคู่แข่งที่แกร่งอย่างฟิลิปปินส์ ส่วนทีมหญิง หวังได้ถึงเหรียญทอง ด้านบาสเกตบอล 3×3 ที่ยึดกฎระเบียบสากลทั่วโลก ซึ่งไม่ได้เข้มเรื่องกฎโอนสัญชาตินัก ทำให้เราก็มีตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งทีมหญิงและทีมชายเรามีโอกาสได้อย่างน้อย 1 เหรียญทอง รวมแล้วบาสเกตบอลเรามีโอกาส 2 เหรียญทอง
“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานเทคนิคและหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า สำหรับวอลเลย์บอลนั้น ทีมหญิงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น โดยทีมได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 3 กลุ่ม อย่างกลุ่มแรกคือ กลุ่มเวิลด์คลาสที่ไปเล่นอาชีพต่างแดน กลุ่ม 2 คือ เล่นลีกในประเทศ และกลุ่ม 3 คือ กลุ่มดาวรุ่งยู-21 และ ยู-19 ในการเตรียมทีมหญิงและชาย ทั้งในร่มและชายหาด ของสมาคมเราจะเตรียมทีมเหมือนกันไปในแนวทางเดียวกัน ซีเกมส์ยังคงเป็นเกมสำคัญที่เราให้ความสำคัญ และมุ่งหวังรักษาความเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคให้ได้
“ตัวผู้เล่นระดับเวิลด์คลาส เรายืนยันจะกลับมารวมตัวทำหน้าที่เพื่อชาติในซีเกมส์ครั้งนี้ แม้ระยะเวลารวมตัวกับทีมที่เก็บตัวอยู่แล้วจะน้อย แต่เชื่อว่าความเป็นผู้เล่นระดับอาชีพต่างแดน น่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ไม่ยาก ภาพรวมในประเภทในร่มทีมหญิง กับชายหาดทีมหญิง หวังจะรักษาเหรียญทองเอาไว้ให้ได้ ส่วนทีมชายทั้งในร่มและชายหาดหวังจะเข้าชิงให้ได้เป็นอย่างน้อย”
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ กล่าวสรุปหลังจบมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ว่า ในรอบที่ 5 ทั้ง 7 สมาคมประกาศเป้าหมายคว้าอีก 18 เหรียญทอง โดยซอฟท์บอล หวังเหรียญเงินเป็นอย่างน้อย, เบสบอล 2 เหรียญทอง, แฮนด์บอล 2 เหรียญทอง, วู้ดบอล 5 เหรียญทอง, เทคบอล 5 เหรียญทอง, บาสเกตบอล 2 เหรียญทอง และ วอลเลย์บอล 2 เหรียญทอง ทำให้มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 5 ครั้ง 33 สมาคมตั้งเป้ารวม 129 เหรียญทอง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 230 เหรียญทอง สำหรับตนไม่มีคำพูดใดจะสื่อได้ดีเท่ากับคำว่าขอบคุณสมาคมและนักกีฬาที่ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อสร้างผลงานและความสุขให้ประเทศชาติและแฟนกีฬาชาวไทย และเชื่อว่าแฟนๆกีฬาทุกคนตอนนี้ต่างก็พร้อมจะส่งกำลังใจและร่วมเชียร์นักกีฬาไทยทุกคน
สำหรับงาน มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบที่ 6 จะมีอีก 9 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย มวยสากล, มวยไทย, MMA, จานร่อน, ชักกะเย่อ, กีฬาทางอากาศ, เปตอง, วูซู และยูยิตสู โดยงานจะจัดขึ้นที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป