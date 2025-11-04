โค้ชอ๊อต เผย ดลพร-วิภาวี ชวดตบศึกซีเกมส์ ตอบปมวิจารณ์คัดตัวนักกีฬา
“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานเทคนิคและหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เปิดเผยภายในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวามพร้อมและประเมินความคาดหวังก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นในวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
โค้ชอ๊อต กล่าวว่า สำหรับวอลเลย์บอลนั้น ทีมหญิงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น โดยทีมได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 3 กลุ่ม อย่างกลุ่มแรกคือ กลุ่มเวิลด์คลาสที่ไปเล่นอาชีพต่างประเทศ, กลุ่ม 2 คือ เล่นลีกในประเทศ และกลุ่ม 3 คือ กลุ่มดาวรุ่งยู-21 และ ยู-19 ในการเตรียมทีมหญิงและชาย ทั้งในร่มและชายหาดของสมาคมเราจะเตรียมทีมเหมือนกันไปในแนวทางเดียวกัน ซีเกมส์ยังคงเป็นเกมสำคัญที่เราให้ความสำคัญ และมุ่งหวังรักษาความเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคให้ได้
“ตัวผู้เล่นระดับเวิลด์คลาส เรายืนยันจะกลับมารวมตัวทำหน้าที่เพื่อชาติในซีเกมส์ครั้งนี้ แม้ระยะเวลารวมตัวกับทีมที่เก็บตัวอยู่แล้วจะน้อย แต่เชื่อว่าความเป็นผู้เล่นระดับอาชีพต่างแดน น่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ไม่ยาก ภาพรวมในประเภทในร่มทีมหญิง กับชายหาดทีมหญิง หวังจะรักษาเหรียญทองเอาไว้ให้ได้ ส่วนทีมชายทั้งในร่มและชายหาดหวังจะเข้าชิงให้ได้เป็นอย่างน้อย”
นอกจากนี้ “โค้ชอ๊อต” ยังได้กล่าวถึงความพร้อมของทัพลูกยางสาวไทยว่า สำหรับ “ยูฟ่า” ดลพร สินโพธิ์ หัวเสาทีมชาติไทย คงไม่ได้เล่นซีเกมส์ เพราะจากที่คุยกับทีมโค้ชของน้องยูฟ่า และผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเอ็นฉีกขาดบริเวณหัวเข่า และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน กระดูกแตกไม่มี แต่จะมีการผ่าตัด คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่น ส่วน “มด” วิภาวี ศรีทอง หัวเสาอีกคนนั้น สอบถามไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าน้องไม่น่าจะมีโอกาสเล่นซีเกมส์ แต่ถ้าอีกประมาณ 6 เดือนข้างหน้าน่าจะดี
ส่วนกรณที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวนักกีฬานั้น “โค้ชอ๊อต” กล่าวว่า “ใจเย็นๆ นะครับ เรามีนักกีฬาร่วม 30 คน ทั้งทีมชายและทีมหญิง โค้ชและสต๊าฟจะเลือกนักกีฬาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละทัวร์นาเมนต์ เพราะในซีเกมส์มีแค่ 14 คนที่จะได้ลงสนาม เราจึงต้องเลือกผู้ที่พร้อมที่สุด”