ยิมนาสติกไทย แจงปมอิทธิฤทธิ์หลุดโผซีเกมส์ ชี้ร่างกายไม่ฟิต-ไร้ความมุ่งมั่น
หลังจากที่ อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์ นักกีฬายิมนาสติก พร้อมด้วย นายฤทธิ์ธี ขำศิริรัตน์ คุณพ่อ และภาณุ ประดาไทย ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกสโมสรกองทัพอากาศ แถลงข่าวร้องเรียนสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เรื่องการคัดตัวทีมชาติ ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งอิทธิฤทธิ์ร่วมคัดตัวทีมชาติ ในประเภทยิมนาสติกศิลป์ชาย เมื่อปีที่แล้ว และทำผลงานได้อันดับ 1 ในฐานะแชมป์ประเทศไทย ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ แต่ไม่มีรายชื่อติดทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์นั้น
ล่าสุด น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีนี้ว่า อิทธิฤทธิ์ เป็นแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 ก็จริง แต่ผลงานในชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2025 ถึงขั้นว่าแย่ ยกตัวอย่างทำคะแนนการทำคะแนนฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ได้เพียง 1.75 คะแนนเท่านั้น ขณะที่ท่าอื่นๆ ทำได้ 2 หรือ 1 และมีทำพลาดแล้วนอนแผ่ลงไปกลางสนามก็มี บ่งบอกถึงความไม่ฟิตของร่างกาย
“จากการประเมินของฝ่ายเทคนิคสมาคม อิทธิฤทธิ์ ติดอยู่อันดับ 5-6 ของนักกีฬาทั้งหมด ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้ เอานักกีฬาชายแค่ 4 คน และที่ผ่านมาอิทธิฤทธิ์มีปัญหาไม่ได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมสม่ำเสมอ โดยเจ้าตัวอ้างว่าไม่มีเงิน ไม่มีที่พัก สมาคมจึงส่งไปเรียนที่ ม.มหิดล แต่สุดท้ายอยู่ได้ไม่นานก็ถูกรีโทร์ และส่งไปเรียนต่อที่อื่นก็อยู่ได้ไม่นาน ก็ออกมาอีก ซึ่งสมาคมก็มองว่าเจ้าตัวไม่ได้มีความขยัน และมุ่งมั่นเพียงพอ”
น.ต.ศรายุทธ กล่าวอีกว่า ส่วน ฟูกะ โนมูระ นักกีฬาลูกครึ่งญี่ปุ่น ที่ระบุว่าไม่ได้เข้าคัดเลือก แต่ทำไมถึงติดทีมชาติ จริงๆ ฟูกะอยู่ในลิสต์แต่แรกแล้ว เพียงแต่เป็นความร่วมมือของสมาคมกับผู้ปกครองที่จะส่งเขาไปเรียน และฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น เพราะที่ผ่านมา ฟูกะผลงานดี และเป็นหนึ่งในความหวังโควต้าโอลิมปิกเกมส์ ในรายการอิทธิฤทธิ์เป็นแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ แต่ซีเกมส์ครั้งนี้ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ไม่มีการนับเหรียญรางวัล และมีแต่ประเภทบุคคล ทำให้ต้องคัดเลือกนักกีฬา ที่คะแนนดีที่สุดในแต่ละอุปกรณ์ เท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงประเภทบุคคลรวม
“คุณพ่อของอิทธิฤทธิ์ เคยร้องเรียนมาแล้ว และเราก็ทำหนังสือแจ้งให้รับทราบถึงเหตุผลไปแล้ว ซึ่งทั้งทาง อิทธิฤทธิ์ ก็เซ็นชื่อรับทราบเรียบร้อย ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาแถลงข่าวให้ประชาชนเข้าใจผิด และสมาคมขอยืนยันว่าต้องการนักกีฬาที่ดีที่สุด ซึ่งหากเก่งและมีความมุ่งมั่น มีวินัยจริง สมาคมพร้อมจะผลักดัน”