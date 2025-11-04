ปราสาทสายฟ้าฟอร์มแกร่ง! เปิดรังทุบ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต 2-0 ศึกเอเอฟซี อีลิท นัดที่ 4
“ปราสายสายฟ้า” บุรีรัมย์ สเตเดียม เปิดรังเอาชนะ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี สโมสรจากประเทศจีน ด้วยสกอร์ 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 ลีกสเตจ โซนตะวันออก นัดที่ 4 ที่บุรีรัมย์ สเตเดียม จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
สถานการณ์ก่อนเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 11 ของตาราง มี 3 คะแนน ขณะที่ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี ทีมเยือนจากประเทศจีน อยู่อันดับ 12 มี 1 คะแนน จากการลงสนามเท่ากัน 3 นัด
เกมครึ่งนาทีที่ 15 บุรีรัมย์ ได้ประตูที่รอคอย เมื่อ ศุภชัย ใจเด็ด รับบอลจาก โรเบิร์ต ซูลจ์ ที่แทงทะลุผ่านแนวรับของ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี ก่อนจิ้มด้วยขวา ส่งบอลผ่านมือ หยาน จุนหลิง ผู้รักษาประตูทีมเยือนเข้าประตูไป บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกนำ 1-0 และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาทีที่ 65 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประตูหนีห่าง เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี 2-0 เมื่อ ธีราทร บุญมาทัน เปิดลูกเตะมุมเข้าเขตโทษให้ โกรัน เคาซิช โหม่งชงต่อให้กับ เคอร์ติส กู๊ด ปราการหลังชาวออสเตรเลีย วิ่งเข้ามาชาร์จบอลเข้าประตูไป
จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดรังเอาชนะ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี 2-0 ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้า เก็บเพิ่มเป็น 6 คะแนน จากการลงสนาม 4 นัดในรอบลีกสเตจ