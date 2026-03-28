นักตบหนุ่ม-สาว นครราชสีมา ทะลุเข้าชิง ศึกวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026
การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ TVA CHANNEL วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026 ประจำปี 2569 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ในรอบรองชนะเลิศ
คู่แรกในประเภททีมหญิง นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ที่นำโดย ปพัชญา พลทำ, แก้วกัลยา กมุลทะลา และ มอร์แกน บอสเลอร์ ดาวตบจากสหรัฐอเมริกา ตบเอาชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ ที่เกมนี้นำโดย ดาริน ปิ่นสุวรรณ, กรรณิการ์ ธิปะโชติ และ สุทินา พาสังข์ 3-0 เซต 25-18, 25-18, 25-13 ส่งผลให้ทีมนักตบสาว นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จ หลังจากปีที่แล้วได้อันดับ 3
ด้านประเภททีมชาย ทีมนักตบหนุ่ม “แชมป์เก่า” นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี เกมนี้นำโดย กฤษฎา นิลไสว ดาวตบทีมชาติ, ธนัสถ์ บำรุงดี, แม็กซิม ชิกาลอฟ บีหลังจากรัสเซีย และ อาซิซเบ็ก คุชโครอฟ บอลเร็วทีมชาติอุซเบกิสถาน และ แม็กซิม ชิกาลอฟ บีหลังจากรัสเซีย ช่วยกันตบเอาชนะ บัณฑิตเอเซีย-เมืองพล ที่เกมนี้นำโดย ธนทัต ทวีรัตน์ กัปตันทีมอดีตทีมชาติไทย, วรินทร คำชู และ อัศนพรรณ จันทจร 3-0 เซต 25-13, 25-19, 25-18 ส่งผลให้ ทีมนักตบหนุ่ม นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปลุ้นแชมป์อีกหนึ่งสมัย
สำหรับรอบรองชนะเลิศ วันที่ 29 มี.ค. เวลา 14.00 น. ประเภททีมหญิง สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค พบ ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี ต่อด้วยเวลา 17.00 น. ประเภททีมชาย ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ – สมุทรสาคร พบ ประเสริฐนิกรกุล
ทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศทีมชายและทีมหญิง จะแข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร