ตบสาวไทยยู 18 อัดอินโดนีเซีย 3-0 ลิ่วตัดเชือกศึก AVC พร้อมคว้าตั๋วชิงแชมป์โลก
ทีมนักตบสาวทีมชาติไทย ยู 18 ตบเอาชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ เกาหลีใต้ ในศึก AVC Girls’ U 18 Volleyball championship 2026 พร้อมคว้าตั๋วไปลุยศึกยู 19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้า
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ AVC Girls’ U 18 Volleyball championship 2026 แข่งขันที่เทอมินอล 21 โคราช และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยรายการนี้มีความสำคัญคือ คัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึกยู 19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้า
ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมนักตบสาวยู 18 ไทย ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ตบเอาชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต 3-0 เซต 25-18, 25-12 เเละ 25-19 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปพบกับ เกาหลีใต้ ที่ตบเอาชนะ คาซัคสถาน 3-1 เซต 26-24, 25-19, 21-25, 25-16 โดยจะแข่งขันในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ เวลา 19.00 น. ส่วนคาซัคสถาน หล่นไปเล่นรอบเพลย์ออฟ จัดอันดับ 5-8 พบกับ อินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ทีมนักตบสาวยู 18 ไทย ยังคว้าตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่จะแข่งขันในปีหน้า พร้อมกับ จีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย
ขณะที่ จีน แชมป์เก่า ตบเอาชนะ เวียดนาม 3-1 เซต 25-20, 25-19, 20-25 เเละ 25-13 ส่งผลให้จีนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ ญี่ปุ่น ที่ตบเอาชนะ มองโกเลีย 3-0 เซต 25-23, 25-11 และ 25-18 แข่งขันเวลา 16.00 น. ส่วน เวียดนาม หล่นไปเล่นรอบเพลย์ออฟ จัดอันดับ 5-8 พบกับ มองโกเลีย
ด้านรอบเพลย์ออฟ จัดอันดับ 9-16 อิหร่าน ชนะ ออสเตรเลีย 3-1 เซต 25-22, 22-25, 25-21 เเละ 25-19 อิหร่าน ไปเล่นรอบจัดอันดับ 9-12 พบกับ ไต้หวัน ที่เอาชนะ คีร์กีซสถาน มา 3-0 เซต 25-18, 25-13, 27-25 ขณะที่ ฮ่องกง เอาชนะ อินเดีย 3-0 เซต 25-23, 25-9 เเละ 27-25 ฮ่องกง ไปเล่นรอบจัดอันดับ 9-12 พบกับ อุซเบกิสถาน