ลุ้นป้องกันแชมป์! สิงห์เจ้าท่า ลุยศึก PIALA PRESIDEN ELITE 2026 ยืนยัน 8 ทีมเข้าร่วม
“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี รองแชมป์ฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาลล่าสุด ตอบรับลุยศึก PIALA PRESIDEN ELITE 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะแชมป์เก่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่น ก่อนเปิดฤดูกาล 2026/27 ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2569
การแข่งขันในปีนี้ มี 8 ทีมตอบรับเข้าร่วม แบ่งเป็นสโมสรฯ จากอินโดนีเซีย 5 ทีม ประกอบด้วย เปอร์ซิบ บันดุง, เปอร์ซิย่า จาการ์ต้า, เปอร์เซบาย่า สุรบาย่า, อาเรม่า เอฟซี และพีเอสเอ็มเอส เมดาน
ขณะที่สโมสรจากต่างประเทศ 3 ทีม รวมกับ การท่าเรือ เอฟซี ประกอบด้วย ดีพีเอ็มเอ็ม เอฟซี จากมาเลเซีย และแทมปิเนส โรเวอร์ส จากสิงคโปร์
ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขัน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยจะมีการแจ้งผลจับสลากแบ่งสายให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับ การท่าเรือ เอฟซี ถือเป็นสโมสรจากต่างประเทศ ทีมแรกที่จารึกชื่อคว้าแชมป์รายการนี้ ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2025 หลังรอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด จากอังกฤษ 2-1