ต๊อด-ปิติ แซงท้ายเกม! สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต เหมาชัย GT3 ศึกบางแสน 2 เรซติด
“ต๊อด” ปิติ ภิรมย์ภักดี โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ขับ Honda NSX GT3 EVO2 หมายเลข 12 ของ สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ แซงคู่แข่งในช่วง 10 นาทีสุดท้าย ก่อนคว้าแชมป์การแข่งขัน TSS The Super Series by B-Quik 2026 รุ่น Supercar GT3 เรซที่ 2 ปิดท้ายศึกบางแสน กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมพาทีมกวาดชัยชนะครบทั้ง 2 เรซของสุดสัปดาห์
การแข่งขันสนามที่ 2 ของฤดูกาล ที่สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี รถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 ของทีมสิงห์ มอเตอร์สปอร์ตฯ ซึ่งขับโดย คาร์โล แวน แดม และวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ออกสตาร์ตจากตำแหน่งโพล ขณะที่รถ Honda NSX GT3 EVO2 หมายเลข 12 ให้ กันตศักดิ์ กุศิริ ลงขับช่วงแรก ก่อนส่งต่อให้ ปิติ ภิรมย์ภักดี ลงทำหน้าที่ในช่วงครึ่งหลัง
จุดเปลี่ยนของการแข่งขันเกิดขึ้นในช่วง 10 นาทีสุดท้าย เมื่อปิติไล่กดดัน Henk Kiks อย่างต่อเนื่อง ก่อนอาศัยจังหวะดูดลม (Slipstream) แล้วแซงได้สำเร็จก่อนเข้าโค้ง 2 จากนั้นรักษาตำแหน่งผู้นำไว้จนเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก ส่งให้สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ คว้าชัยชนะครบทั้ง 2 เรซ หลัง วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ คาร์โล แวน แดม คว้าแชมป์เรซแรกเมื่อวันเสาร์
หลังการแข่งขัน ปิติ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาคว้าชัยที่บางแสนอีกครั้ง พร้อมขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยเตรียมรถได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยยอมรับว่าคู่แข่งมีความเร็วมาก จึงต้องรอจังหวะที่เหมาะสม ก่อนใช้จังหวะดูดลมแซงจนคว้าชัยได้สำเร็จ
สำหรับสนามต่อไปของ TSS The Super Series by B-Quik 2026 รุ่น Supercar GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่ เซปัง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2569