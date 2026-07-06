JAS ชวนเชียร์สาวไทยสู้ศึก VNL 2026 สนาม 3 ดวล 4 ทีมแกร่ง Monomax ยิงสด 8-12 ก.ค.นี้
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก 2026 (VNL 2026) ในประเทศไทย ชวนแฟนวอลเลย์บอลร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักตบลูกยางสาวไทย ในการแข่งขัน VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 หรือสนามสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิง Monomax และช่อง MONOMAX SPORTS TV ที่จะถ่ายทอดสดการแข่งขันระดับโลกให้แฟนกีฬาได้รับชมแบบเต็มอิ่มตลอดทัวร์นาเมนต์
การแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก 2026 (VNL 2026) เดินทางเข้าสู่การแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 โดยแข่งขันพร้อมกันใน 3 ประเทศ ได้แก่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เพื่อชิงคะแนนสะสมและอันดับสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
ไฮไลต์สำคัญสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอยู่ที่สนามโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับ 4 ทีมระดับโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น, ตุรกี, โปแลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยทุกแมตช์มีความสำคัญต่อการเก็บคะแนนและลุ้นอันดับบนตารางคะแนนโลก เพื่อคว้าสิทธิผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย (ตามเวลาประเทศไทย) ดังนี้
วันที่ 8 กรกฏาคม 2569 เวลา 13.30 น. ไทย พบ สหรัฐอเมริกา (ถ่ายทอดสด Monomax)
วันที่ 9 กรกฏาคม 2569 เวลา 17.20 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย (ถ่ายทอด Monomax และช่อง MONOMAX SPORTS TV)
วันที่ 11 กรกฏาคม 2569 เวลา 13.30 น. ไทย พบ บราซิล (ถ่ายทอดสด Monomax)
วันที่ 12 กรกฏาคม 2569 เวลา 13.30 น. ไทย พบ ตุรกี (ถ่ายทอดสด Monomax)
สำหรับการแข่งขันสนามที่ 3 ถือเป็นช่วงชี้ชะตาของทุกทีม ทำให้ทุกแมตช์มีความหมายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทีมชาติไทยที่ต้องการแต้มสำคัญจากทุกเกมในการไล่ล่าอันดับบนตารางคะแนน งานนี้แฟนกีฬาไทยสามารถร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักตบสาวไทยแบบสดๆ ฟรีที่ช่อง MONOMAX SPORTS TV เชียร์ครบทุกแมตซ์ที่แอพพ์ MONOMAX และติดตามทุกแมตช์สำคัญของศึก VNL 2026 กับแพ็กเกจ Sports Basic พร้อมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกแบบสดและย้อนหลังได้ตลอดทัวร์นาเมนต์ สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://monomax.tv/VLpackage