แซนดี้ จับคู่นักแข่งมาดากัสการ์ ฝ่ามรสุม ซิวโพเดียมบางแสน กรังปรีซ์
แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งสายเลือดไทย ดีกรีแชมป์รุ่น Super Car GT3 ถึง 3 สมัย (ปี 2562, 2563 และ 2565) เผชิญสุดสัปดาห์สุดหินที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในเรซแรก แต่ในที่สุดพารถแข่งหมายเลข 888 Audi R8 LMS Evo2 กลับมาคว้าขึ้นโพเดียมอันดับ 3 ของตารางคะแนนรวมของเรซที่ 2 ได้อย่างสุดเร้าใจ พร้อมทำสถิติเวลาต่อรอบเร็วที่สุด (Fastest Lap) 01.33.178 ในศึกบางแสน กรังด์ปรีซ์ 2569 รุ่นใหญ่สุดของรายการ Super Car GT3 โดยขับคู่กับทีมเมทชาวมาดากัสการ์ เอียโร่ ราซานาโกโต้ (Iaro Razanokoto) ในรถหมายเลข 888 Audi R8 LMS Evo II สังกัดทีม บี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แซนดี้ ลงแข่งขันร่วมกับ เอียโร่ ราซาโนโกโต (Iaro Razanokoto) นักแข่งชาวมาดากัสการ์ โดยทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบควอลิฟาย เมื่อทำอันดับ 5 ในควอลิฟายแรก และอันดับ3 ในควอลิฟายที่ 2 ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมลุ้นโพเดียมทั้งสองเรซ
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันเรซที่ 1 กลับไม่เป็นไปตามแผน เมื่อ เอียโร่ รับหน้าที่ออกสตาร์ทกริดที่ 5 และต้องรับมือกับอาการผิดปกติของตัวรถตลอดช่วงแรกของการแข่งขัน หลังเข้าพิทเปลี่ยนตัว แซนดี้ลงขับต่อทันที แต่ก็สัมผัสได้ว่ารถมีบางอย่างผิดปกติ อาการยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก่อนกลายเป็นความเสียหายของระบบช่วงล่าง จนต้องจำใจนำรถออกจากการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทั้งที่มีโอกาสสู้กับคู่แข่งได้แน่นอน
ทีมงานไม่ยอมแพ้ เร่งแก้ไขรถตลอดทั้งคืนเพื่อกลับมาสู้ในเรซที่ 2 โดย แซนดี้ ออกสตาร์ตจากกริดสตาร์ทที่ 3 และรักษาตำแหน่งได้อย่างแข็งแกร่ง ไล่กดดัน 2 คันหน้าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งก่อนถึงช่วงปากทางพิทเปิดเพื่อเปลี่ยนตัวนักแข่ง เกิดเหตุรถคันที่ถูกแซงติดอยู่บริเวณโค้งแฮร์พิน ทำให้รถกลุ่มนำต้องชะลอตัวอย่างกะทันหัน ส่งผลให้เกิดการสัมผัสและทำให้ยางรถของแซนดี้รั่ว ส่งผลให้ต้องกลับเข้ามาเปลี่ยนยาง จนอันดับตกลงไปอย่างน่าเสียดายที่อยู่ในอันดับ 4 ขณะนั้น ก่อนส่งต่อรถให้ราซาโนโกโตลงทำหน้าที่ในช่วงท้ายของการแข่งขัน
แม้จะเสียเปรียบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เอียโร่ยังคงขับได้อย่างยอดเยี่ยม ทำเวลาต่อรอบได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ทีมอาศัยจังหวะจากปัญหาของคู่แข่งหลายคัน ไล่แซงกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพารถหมายเลข 888 ทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับ 3 ของตารางคะแนนรวม พร้อมปิดท้ายการแข่งขันด้วย Fastest Lap ตอกย้ำศักยภาพที่แท้จริงของทีมตลอดสุดสัปดาห์
แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า เป็นสุดสัปดาห์ที่ให้ความรู้สึกทั้งดีใจและน่าเสียดาย เรามีความเร็วมากพอที่จะต่อสู้กับกลุ่มผู้นำได้ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ แต่หลายเหตุการณ์ไม่เป็นใจ การต้องออกจากเรซแรก ในรอบสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ส่วนเรซที่ 2 ก็ต้องเจอกับปัญหายางรั่วอีก
“อย่างไรก็ตาม ทุกคนในทีมทำงานกันอย่างยอดเยี่ยม ไม่ยอมแพ้จนสามารถกลับมาคว้าโพเดียมได้และการทำ Fastest Lap ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหน แซนดี้ขอบคุณทีมเมท ทีมงานแข่ง รวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ที่ร่วมฝ่าฟันหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่หนักที่สุดของฤดูกาลไปด้วยกัน”
ทั้งนี้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ทั้งแซนดี้และเอียโร่ ยังสามารถเก็บคะแนนสะสมได้สำเร็จ ก่อนมุ่งหน้าสู่สนามต่อไปของไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ซีรีส์ (Thailand Super Series) ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม โดยตั้งเป้าสานต่อความเร็วที่มีและเปลี่ยนศักยภาพอันแข็งแกร่งให้กลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้ได้
ตารางการแข่งขัน ปี 2569
สนามที่ 1 วันที่ 21-24 พฤษภาคม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
สนามที่ 2 วันที่ 1-5 กรกฎาคม ที่บางแสน อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.ชลบุรี
สนามที่ 3 วันที่ 21-23 สิงหาคม ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 4 วันที่ 18-20 กันยายน ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 5 วันที่ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์