โค้ชอ๊อต พอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมสาวไทย เตรียมแผนรับมือสหรัฐอเมริกา
ความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ลีก 2026 (VNL2026) สัปดาห์ที่ 3 ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคมนี้
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมสาวไทย นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก หลังเดินทางมาถึงยังญี่ปุ่น โดยโค้ชอ๊อตพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทย ที่ทำได้ดีทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมชื่นชมความมีวินัยของทุกคนที่รักษาร่างกายได้ดี ไม่มีใครเจ็บป่วย
สำหรับการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.การซ้อมของทีมเรื่องความแน่นอนและเบสิกพื้นฐานในเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการตบได้ร่วมทุกคนทำได้ดี
2. การเตรียมทีมเพื่อแข่งขันกับ สหรัฐอเมริกา อะไรคือจุดแข็งของสหรัฐฯ ทีมไทยจะสกัดกั้นอย่างไร เราจะรุกกลับอย่างไร จะทำยังไงให้ทีมไทยเอาชนะได้ จุดนี้ซ้อมกันสองรอบ ซึ่งทุกคนทำได้ดี
3. การเตรียมร่างกาย โปรแกรมออกมาเพื่อให้คงสภาพความแข็งแกร่ง ที่ออกแบบโดย ดร.นาทรพี ผลใหญ่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และทีมงาน ที่จะไม่ให้หนักเกินไปนัก ซึ่งภายหลังการซ้อม ได้ต่อด้วยเวทเทรนนิ่งอีก 1 ชั่วโมง คืนวันนี้จะต้องหารือทีมสต๊าฟเพื่อส่งรายชื่อ 14 ผู้เล่นที่ดีที่สุด สำหรับนัดประเดิมสนาม
สำหรับในพรุ่งนี้ (7 กรกฏาคม) ทีมชาติไทยจะได้ลงซ้อมที่สนามแข่งขันช่วงบ่าย ทีมจัดเตรียมแผนการเล่นอีกครั้งอย่างละเอียด เพื่อเตรียมเล่นกับสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่ โดยจะใส่รายละเอียดเรื่องเทคนิคในการเล่นนัดประเดิมสนามพบสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ตามเวลา ประเทศไทย