นักตบสาวไทยยู 18 พ่าย เกาหลีใต้ 1-3 เซต หล่นชิงอันดับ 3 กับญี่ปุ่น ในศึก AVC
ทีมนักตบสาวยู 18 ไทย สู้เต็มที่ก่อนพ่าย เกาหลีใต้ 1-3 เซต หล่นไปชิงอันดับ 3 กับ ญี่ปุ่น ในศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “AVC Girls’ U 18 Volleyball championship 2026”
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ AVC Girls’ U 18 Volleyball championship 2026 แข่งขันที่เทอมินอล 21 โคราช และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยรายการนี้มีความสำคัญคือ คัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึกยู 19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้า
ในรอบรองชนะเลิศ ทีมนักตบสาวยู 18 ไทย พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ แต่ยังต้านไม่ไหว แพ้ให้กับ เกาหลีใต้ 1-3 เซต 25-17, 25-27, 12-25 และ 14-25 ส่งผลให้ทีมสาวยู 18 ไทย หล่นไปชิงอันดับ 3 กับ ญี่ปุ่น ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ เวลา 16.00 น.
ในขณะที่ เกาหลีใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับ ทีมชาติจีน แชมป์เก่า ที่ตบเอาชนะ ญี่ปุ่น มาได้ 3-0 เซต 25-19, 25-23 เเละ 25-22 แข่งขันในวันที่ 7 กรกฎาคม เวลา 19.00 น.
ด้าน รอบจัดอันดับ 5-8 เวียดนาม ตบชนะ มองโกเลีย 3-0 เซต 25-12, 25-18 เเละ 25-22 เวียดนาม ไปชิงอันดับ 5 คาซัคสถาน ส่วน มองโกเลีย ไปชิงอันดับ 7 กับ อินโดนีเซีย
รอบจัดอันดับ 9-12 ไต้หวันเอาชนะ อิหร่าน 3-0 เซต 25-18, 25-22 เเละ 25-16 ไต้หวันไปชิงอันดับ 9 กับ ฟิลิปปินส์ ส่วน อิหร่าน ชิงอันดับ 11 กับ ฮ่องกง
รอบจัดอันดับ 13-16 ออสเตรเลีย ตบชนะ คีร์กีซสถาน 3-0 เซต 25-17, 26-24 เเละ 25-16 ออสเตรเลีย ไปชิงอันดับ13 กับ อุซเบกิสถาน ที่ตบชนะ อินเดีย 3-0 เซต 25-21, 25-20 เเละ 25-19 ส่วน คีร์กีซสถาน ชิงอันดับ 15 กับ อินเดีย