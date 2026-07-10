อูแซมมา เทียงคาม พร้อมทำงานหนัก-พิสูจน์ตัวเองกับโอกาสครั้งแรกในทัพช้างศึก
อูแซมมา เทียงคาม แบ๊กซ้ายลูกครึ่งไทย-โมร็อกโก วัย 22 ปี ตั้งเป้าทำงานหนัก เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมหลังได้รับโอกาสในการติดทัพ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก ลุยศึกอาเซียน คัพ 2026 หลังได้โอกาสมาอย่างต่อเนื่องกับทีมชาติไทย U23 ในช่วงก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ในศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
อูแซมมา เทียงคาม กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก และภูมิใจเป็นอย่างมาก ครอบครัวก็ด้วยเช่นกัน การได้มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ คือความฝันของนักฟุตบอลทุกคน มันเต็มไปด้วยความสุข และความภูมิใจ ครอบครัวก็ดีใจ และภูมิใจ ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาตลอด และที่ลืมไม่ได้ก็คือ ทุกคนที่สโมสรพีที ประจวบ ทั้งประธานสโมสร เจ้าหน้าที่ สต๊าฟโค้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกคน ก็ร่วมแสดงความยินดีกับผมที่ได้โอกาสครั้งนี้
“แน่นอนเมื่อโอกาสเข้ามา ก็ต้องทำงานอย่างหนัก ยกระดับตัวเองในทุกๆ วัน และพยายามทำให้ดีที่สุดทุกครั้ง เพราะแค่การมีชื่อมันไม่เพียงพอ ผมมองถึงการช่วยเหลือทีมให้มากที่สุด หากได้รับโอกาสในการลงสนาม ได้พิสูจน์ตัวเอง และสร้างโอกาสให้ตัวเองได้รับโอกาสอีกในอนาคต ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศไทย เมื่อปีก่อนเท่านั้น การได้ติดทีมชาติคือหนึ่งในเป้าหมาย แต่ชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลยังมีอีกหลายเป้าหมาย ซึ่งวันนี้ ผมติ๊กถูกไปแล้ว 1 หัวข้อ แต่ยังมีฝันอีกมากที่ผมต้องการ อย่างเช่นการไปเล่นในลีกระดับท็อป การพัฒนาตัวเองไปจนถึงจุดสูงสุด”
อูแซมมา กล่าวอีกว่า ตอบไม่ได้หรอกว่าโอกาสครั้งนี้มันเร็วเกินไปหรือไม่ที่ผ่านมา แค่บอกตัวเองว่าต้องทำงานหนักตลอดเวลาและเชื่อว่าเมื่อถึงเวลา เราจะได้รับคำตอบแทน และตอนนี้เมื่อได้โอกาสมาแล้ว ก็ต้องทำงานหนักต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าผมเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสในครั้งนี้ แน่นอนว่าในทีมชุดนี้ มีแบ๊กซ้ายที่ติดเข้ามาถึง 3 คน การจะคว้าโอกาสมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เชื่อว่าการแข่งขันจะทำให้เกิดการพัฒนา และสิ่งที่สำคัญกว่า คือการแข่งขันกับตัวเอง แน่นอนว่าตัวเองพร้อมเสมอสำหรับทุกโอกาส ความจริงนอกจากแบ๊กซ้าย ก็เล่นกองหลังได้ ปีกก็ได้ แต่ก็อยู่ที่โค้ชว่าจะส่งผมลงตรงไหน เพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็พร้อมเสมอ ไม่ว่าจะตำแหน่งไหน พร้อมที่จะทำตามคำสั่งโค้ชทุกอย่าง
“ผมเฝ้ารอที่จะได้สัมผัสบรรยากาศในทีม ซึ่งจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้เพราะนี่คือ ครั้งแรกของผมในทีมชาติไทยชุดใหญ่ แต่บอกตัวเองเสมอว่า ทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้ นำประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่อยู่ในทีม เพราะการเป็นนักฟุตบอลผมคิดว่าตัวผมยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ ที่ผ่านมา ผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากมาย จากการติดทีมชาติไทย U23 อาจจะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย การมาติดทีมชุดใหญ่อาจจะมีเรื่องของอายุ ที่เราอาจจะไม่ได้เล่นหรือเจอกับ คู่แข่งที่วัยใกล้กัน และนั่นคือบทพิสูจนสำคัญที่ผมต้องทำให้ได้
สุดท้าย ก็อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอด คือ ผมอาจจะอ่าน ฟัง หรือ พูดภาษาไทยได้ไม่มาก แต่ก็พอจะได้เห็นและติดตามอยู่บ้าง ซึ่งคอมเมนต์ต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นชั้นดีสำหรับตัวผม อยากขอบคุณทุกคนจริงๆ ก็จะพยายามทำผลงานให้ดี เพื่อตอบแทนกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ และทำให้แฟนบอลภูมิใจ ผมอยากขอบคุณทุกคนจริงๆ”