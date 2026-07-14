โค้ชอ๊อต ลั่นพาสาวไทยลุยต่อ 3 ศึกใหญ่ ล็อกเป้าท็อป 3 เอเชีย-เอเชี่ยนเกมส์
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เดินทางไปให้การต้อนรับทีมนักตบลูกยางสาวไทย ชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิง รายการ เนชั่นส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 ที่เดินทางกลับมาจากนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา มาถึงยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อย
สำหรับผลงานสัปดาห์สุดท้ายของทีมสาวไทยเก็บชัยชนะเพิ่มอีก 1 นัด จากการชนะบราซิล 3-0 เซต ทำให้สรุปผลงาน 3 สัปดาห์ของทีมสาวไทย จบที่อันดับ 14 ของตารางคะแนนในศึกเนชั่นส์ลีก 2026 ด้วยการชนะ 3 จาก 12 นัด พร้อมรอดตกชั้น และได้แข่งขันต่อปีหน้าในศึกเนชั่นส์ลีก 2027
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังคงอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันรายการ เนชั่นส์ลีก ต่อไปในปีหน้า พร้อมรับปากว่า ในปีหน้าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ จะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้ เพื่อแฟนๆ กีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
ขณะที่ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย กล่าวว่า สำหรับเป้าหมาย 3 รายการหลังจากนี้ ทีมสาวไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการซีวีคัพ, ศึกชิงแชมป์เอเชีย และเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 นั้น ในส่วนซีวี คัพ จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพ ส่วนชิงแชมป์เอเชียและเอเชี่ยนเกมส์ตั้งเป้าติดท็อป 3 ให้ได้
สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้า จะปล่อยให้พัก 5 วัน โดยทั้งหมดจะกลับแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆ ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้
หลังจากนี้ทีมสาวไทยมีโปรแกรม 3 รายการสำคัญ ทั้งซีวี.ลีก 2026 ทั้ง 2 สนาม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2569 ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นรายการชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกเกมส์ รวมถึงมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569