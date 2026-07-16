LoL ฉลองครบ 17 ปี เปิดตัว League of Legends Classic แพตช์ 26.15 วันที่ 29 ก.ค.นี้
สาวก LoL เตรียมตัวให้พร้อม! Riot Games ประกาศข่าวใหญ่ที่แฟนเกมทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยกับการเปิดตัว League of Legends Classic ประสบการณ์การเล่นเกมรูปแบบใหม่ที่จะพาเหล่าซัมมอนเนอร์นั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับสู่ยุคแรกเริ่มของตัวเกม โดยมีกำหนดการอัพเดตพร้อมแพตช์ 26.15 ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดฉากซีซั่น 3 อย่างยิ่งใหญ่!
League of Legends Classic จะพาผู้เล่นหวนคืนสู่บรรยากาศวันวานที่แสนคิดถึงด้วยแผนที่ Summoner’s Rift ในตำนานที่มาพร้อมกับเหล่าแชมเปี้ยนยุคบุกเบิกที่เหล่าแฟนปีลึกเรียกร้อง ชุดสกิลดั้งเดิมก่อนการรีเวิร์ก และไอเทมชิ้นโปรดของแฟนๆ ที่จะกลับมาแบบชุดใหญ่ โดยการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยกแพตช์เก่ามาวางใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการรวบรวม “ช่วงเวลาที่ดีที่สุด” จากยุคแรกของ League มาร้อยเรียงใหม่ พร้อมปรับปรุงระบบบางส่วนให้ทันสมัยและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกมเมอร์ในปัจจุบันรวมถึงยังคงโดนใจแฟนปีลึกที่ติดตามเกมมาอย่างยาวนาน
นายพอล เบลเลซซ่า ผู้อำนวยการผลิตของโปรเจกต์นี้ เปิดเผยว่า League Classic คือโปรเจ็กต์ที่มีคุณค่าทางใจต่อพวกเรามาก มันคือสิ่งที่คอมมูนิตี้เรียกร้องมานานหลายปี และบอกตามตรงว่าพวกเราที่ Riot เองก็คิดถึงความรู้สึกของการเล่น League ในช่วงแรกๆ เช่นกัน เราไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างให้เหมือนเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราอยากให้ League Classic เติมเต็มความถวิลหาอดีต ควบคู่ไปกับการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ นี่คือการเชิดชูรากเหง้าของ League และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นรุ่นเก๋าที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้น หรือเป็นคนที่กำลังจะกลับมาหลังจากห่างหายไปนาน เราก็พร้อมยินดีต้อนรับคุณกลับบ้านเสมอ
การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ League of Legends Classic ในแพตช์ 26.15 ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเกมทั่วโลก เพราะนี่คือการปลุกชีพสมรภูมิในความทรงจำให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง เริ่มต้นด้วยการขนทัพ 60 แชมเปี้ยนระดับตำนาน ยุคปี 2009-2013 ที่พกชุดสกิลดั้งเดิมก่อนโดนรีเวิร์กและลายเส้นสุดคลาสสิกมาให้หายคิดถึง พร้อมย้อนวันวานไปกับแผนที่ Summoner’s Rift เวอร์ชันดั้งเดิม รวมถึงระบบรูน มาสเตอรี่ และไอเทมในตำนานที่หลายคนโหยหา เรียกได้ว่าทำถึงสุดๆ แฟนตัวจริงบอกเลยว่าห้ามพลาด
แล้วมาร่วมหวนคืนสู่ความทรงจำอันยิ่งใหญ่และสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกันใน League of Legends Classic พร้อมเปิดสมรภูมิแพตช์ 26.15 ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัพเดตล่าสุดได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ League of Legends