ได้ครบแล้วทีมลูกยางฟอร์มดุ ทะลุรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ศึกแชมป์กีฬา 7HD 2026
เปิดรายชื่อครบ 8 ทีมสุดท้าย ทั้งประเภททีมหญิง-ชาย ฝ่าด่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีก ศึกวอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 พร้อมลุ้นผลจับสลากแบ่งกลุ่ม วันที่ 16 กรกฎาคมนี้ เวลา 14.00 น. ทาง Facebook : Ch7HD, Ch7HD Sports, TikTok : Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD
การแข่งขัน วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 การแข่งขันกีฬาชนิดที่ 2 ของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 ที่ ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เดือดมันตบลั่นสนามทุกนัด หลังจากขับเคี่ยวดวลพลังตบรอบคัดเลือก กว่า 1 สัปดาห์ ล่าสุดได้ 8 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านเข้าไปชิงชัยในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อย
ประเภททีมหญิง ได้แก่ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่, ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา, ร.ร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา, ร.ร.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง, ร.ร.เทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี, ร.ร.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี และแชมป์เก่า ปี 2025 ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
ประเภททีมชาย ได้แก่ ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา, ร.ร.อัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ, ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น, ร.ร.ท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี, ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ และ ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
ทั้ง 8 ทีมสุดท้าย ทั้งประเภททีมหญิง-ชาย ที่ผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก จะทำการจับสลากแบ่งกลุ่ม พร้อมรับเงินสนับสนุนทีม ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป แฟนลูกยางห้ามพลาด มาร่วมลุ้นผลการจับสลากว่าทีมใดจะได้ดวลพลังตบกับทีมใด ติดตามชมถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, TikTok) เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น BUGABOO.TV
จากนั้นเตรียมเชียร์มันรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ทั้งประเภททีมชาย-ทีมหญิง ในวันที่ 20 กรกฎาคม-6 สิงหาคมนี้ เข้าชมฟรี เริ่มแข่งขันคู่แรก เวลา 10.30 น. ถ่ายทอดสดทุกแมตช์ผ่าน Ch7HD (Facebook, YouTube), Ch7HD Sports (Facebook, TikTok) แอพพลิเคชั่น BUGABOO.TV
ปิดท้ายความยิ่งใหญ่ด้วย รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 14 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 โดยช่อง 7HD ถ่ายทอดสดจาก อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศร่วมลุ้นแชมป์ไปพร้อมกันแบบเต็มอิ่ม