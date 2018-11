‘เลอบรอน เจมส์’ บุกคว้าชัยใส่ทีมเก่า – ปลื้ม ‘แคฟฟ์’ ต้อนรับสุดอบอุ่น ศึกเอ็นบีเอ

เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดคนดังของแอลเอ เลเกอร์ส โชวฟอร์มเก่ง ด้วยการพาต้นสังกัด บุกไปอัดทีมเก่าของตัวเองอย่างคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ด้วยสกอร์ 109-105 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่ควิกเคน โลนส์ อารีนา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศกองเชียร์ลุกขึ้นยืนปรบมือแสดงการยอมรับ รวมถึงมีการเปิดคลิปวิดีโอแสดงความยกย่องให้กับเขา ตอบแทนผลงานที่เคยนำความสำเร็จมาสู่ทีม

“คิงเจมส์” ทำผลงานกดคนเดียว 32 คะแนน 14 รีบาวด์ และ 7 แอสซิสต์ ในเกมที่กลับมาดวลกับคาวาเลียร์ส เป็นครั้งแรกนับตั้แต่เจ้าตัวย้ายมาเล่นให้กับเลเกอร์ส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพลิกสถานการณ์ให้ต้นสังกัด แซงกลับมาคว้าชัยชนะได้สำเร็จ หลังตกเป็นฝ่ายตามหลัง 91-99 ในควอเตอร์สุดท้าย

“การกลับมาบ้านเก่าครั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายกับผมเป็นอย่างมาก” คิงเจมส์ เปิดใจ

ขณะที่ จอร์แดน คลาร์กสัน การ์ดลูกครึ่งฟิลิปปินส์-อเมริกัน ของเลเกอร์ส ก็ได้โอกาสหวนมาเจอกับทีมเก่าของตัวเองในเกมนี้ด้วยเช่นกัน โดยลุกจากม้านั่งสำรองลงมาโกยคะแนนไปถึง 20 แต้ม 5 แอสซิสต์และ 2 รีบาวด์ ส่วนคนที่ทำแต้มสูงสุดของทีมคือ เซดี ออสแมน ด้วยผลงาน 21 แต้ม 2 แอสซิสต์และ 7 รีบาวด์

