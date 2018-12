‘นักเกตส์’ แกร่งคว่ำ ‘แร็ปเตอร์ส’ ผงาดขึ้นที่ 1 สายตะวันตกศึกเอ็นบีเอ

จามัล เมอร์รีย์ พอยการ์ดของเดนเวอร์ นักเกตส์ เร่งเครื่องโกย 15 คะแนน ในควอเตอร์สุดท้าย ช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะโตรอนโต แร็ปเตอร์ส 95-86 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามเป๊ปซี่ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม

แมตช์นี้เป็นการดวลกันของสองทีมที่มีความแข็งแกร่งจากสายตะวันออกและสายตะวันตก ซึ่งทั้งคู่ก็ทำแต้มสูสีกันมาตลอดจนจบควอเตอร์ที่ 3 โดยที่นักเกตส์เป็นฝ่ายตามหลังอยู่ที่ 68-72 คะแนน

กระทั่งในควอเตอร์สุดท้าย เมอร์รีย์ พอยต์การ์ดของนักเกตส์ เค้นพลังแฝงกดไป 15 แต้มจากการทำทั้งหมด 19 คะแนนของเจ้าตัวตลอดเกมนี้ อีกทั้งยังมี นิโกลา โยคิช ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งที่ทำคะแนนสูงสุดในทีม ด้วยผลงาน 26 คะแนน 4 แอสซิสต์ 9 รีบาวด์ ช่วยให้ต้นสังกัดเก็บชัยชนะได้สำเร็จ ส่งผลให้นักเกตส์ เก็บชัยชนะถึง 10 แมตช์จากการลงเล่น 12 นัดหลังสุด รวมมีสถิติ ชนะ 20 แพ้ 9 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของสายตะวันตก ซึ่งเป็นครั้งแรกของทีมนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 1984

ด้านแร็ปเตอร์ส ผู้มาเยือน นั้นเก็บได้เพียง 14 คะแนนจากควอเตอร์สุดท้ายเท่านั้น แม้จะมีคาไว เลียวนาร์ด ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งที่ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ พร้อมทำดับเบิล-ดับเบิล ด้วยผลงาน 29 คะแนน 11 รีบาวด์ แต่ก็แบกทีมไม่ไหวและปราชัยเป็นเกมที่ 2 ในรอบ 4 เกมหลังสุด อย่างไรก็ตามแร็ปเตอร์ส ยังคงเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดในลีกยัดห่วงด้วยผลงาน ชนะ 23 แพ้ 9 รั้งที่ 1 ของสายตะวันออกต่อไป

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

บรู๊กลิน ชนะ แอตแลนตา 144-127

คลีฟแลนด์ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย 105-128

อินเดียนา ชนะ นิวยอร์ก 110-99

วอชิงตัน ชนะ เลเกอร์ส 128-110

ดัลลัส แพ้ แซคราเมนโต 113-120

นิวออร์ลีนส์ แพ้ ไมอามี 96-102

Nikola Jokic (26 PTS, 9 REB) paced the @nuggets to their third straight win! #MileHighBasketball pic.twitter.com/9H8IRkQAPb

— NBA TV (@NBATV) 17 ธันวาคม 2561