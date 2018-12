‘เลเกอร์ส’ แกร่งไล่ทุบ ‘วอร์ริเออร์ส’ ยับ แต่ต้องสังเวย ‘คิงเจมส์’ ที่เจ็บขาหนีบ

ไคล์ คุซมา ฟอร์เวิร์ดของแอลเอ เลเกอร์ส กดไป 19 คะแนน 6 รีบาวด์ ช่วยให้ต้นสังกัดโชว์ฟอร์มแกร่งฉลองคริสมาสต์ บุกไปเอาชนะโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 127-101 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามโอราเคิล อารีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม หยุดสถิติที่เลเกอร์สปราชัยต่อวอร์ริเออร์ส ลงที่ 7 นัดติดต่อกัน และหยุดสถิติที่บุกมาแพ้ใน้บานของวอร์ริเออร์สลงที่ 11 นัด

นอกจากนี้เลเกอร์ยังได้อิวิซา ซูบาซ เซ็นเตอร์วัย 21 ปี ที่ทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 18 แต้ม 11 รีบาวด์ ตามมาด้วยเลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ของทีมที่ทำดับเบิล-ดับเบิลเช่นกันที่ 17 คะแนน และ 13 รีบาวด์ ทั้งนี้เลเกอร์ส มีผู้เล่นที่ทำคะแนนเป็นเลขสองหลักมากถึง 7 คน

อย่างไรก็ตามเลเกอร์ส ต้องเสียคิงเจมส์ สตาร์ดังของทีม ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขาหนีบ และต้องกะเผลกออกจากการแข่งขันก่อนหมดควอเตอร์ที่ 3 ประมาณ 7.51 นาที ขณะที่ต้นสังกัดของเขาเป็นฝ่ายขึ้นนำทัพสะพานทองอยู่ที่ 71-57 คะแนน

ส่วนทางวอร์ริเออร์ส มีอังเดร อิกัวดาล่า ที่ทำคะแนนสูงสุดของตัวเองในซีซั่นนี้ ที่ผลงาน 23 คะแนน ตามมาด้วยเควิน ดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดชื่อดัง 21 คะแนน และสตีเฟ่น เคอร์รี่ พอยต์การ์ดตัวเก่งที่เค้นฟอร์มไม่ออก เพราะทำไปเพียง 15 คะแนนเท่านั้น

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ

นิวยอร์ก แพ้ มิลวอกี 95-109

ฮุสตัน ชนะ โอกลาโฮมา ซิตี้ 113-109

บอสตัน ชนะ ฟิลาเดลเฟีย 121-114 (ต่อเวลา)

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ชนะ พอร์ตแลนด์ 117-96

🎥 LeBron James finished tonight's game with 17 points, 13 boards, and 5 assists in 21 minutes of action #LakersWin pic.twitter.com/yZi0LQ7LTD

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 ธันวาคม 2561