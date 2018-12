‘อันเททูคุมโป’ โชว์กดทริปเปิล-ดับเบิล เกม ‘บั๊คส์’ เปิดรังทุบ ‘เน็ตส์’ 129-115

ยานนิส อันเททูคุมโป ฟอร์เวิร์ดก้านยาวของมิลวอกี บั๊คส์ เร่งเครื่องทำคนเดียว 14 คะแนนในคอวเตอร์ที่ 4 จากทั้งหมด 31 คะแนนของเจ้าตัวในเกมนี้ ช่วยให้ต้นสังกัด เปิดบ้านชนะบรู๊กลิน เน็ตส์ 129-115 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามไฟเซิร์ฟ ฟอรั่ม เมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม

เกมนี้ เหล่าผู้เล่นบั๊คส์ช่วยกันส่อง 3 แต้มไปถึง 14 ครั้ง ในครึ่งแรกของการแข่งขัน รวมถึงกวาดคะแนนไปถึง 42 แต้มในควอเตอร์ที่ 2 ให้ต้นสังกัดขึ้นนำ 71-52 ในช่วงครึ่งทางของการดวลศึกยัดห่วงนี้

ขณะที่อันเททูคุมโป ทำทริปเปิล-ดับเบิลครั้งที่ 12 ในการเล่นอาชีพของเจ้าตัว (สถิติ 3 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยการกดไปทั้งสิ้น 31 คะแนน 10 แอสซิสต์และ 10 รีบาวด์ ซึ่งเป็นแต้มสูงสุดของทีม โดยรองลงมาคือ คริส มิดเดิลตัน คริส มิดเดิลตัน ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยอีก 29 แต้ม 7 แอสซิสต์ 4 รีบาวด์ เป็นกำลังสำคัญช่วยให้บั๊คส์เก็บชัยชนะเป็นเกมที่ 7 ใน 8 แมตช์หลังสุด โดยบั๊คส์ เพิ่มสถิติเป็นชนะ 25 แพ้ 10 ยึดอันดับที่ 1 ของสายตะวันออก

ขณะที่เน็ตส์ ได้ชาบาซซ์ นาเปียร์ พอยต์การ์ดตัวสำรองลงมากอบโกยไป 32 แต้ม 7 แอสซิสต์ 4 รีบาวด์ ตมมาด้วยเคนเนธ ฟารีด ฟอร์เวิร์ดสำรองที่ลงมาทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 21 คะแนน 10 รีบาวด์ แต่ก็ไม่ดีพอเมื่อทีมปราชัยเป็นนัดที่ 3 จากการลงเล่น 12 นัดหลังสุด ทำให้ทีมมีสถิติ ชนะ 17 แพ้ 21 อยู่อันดับ 9 ของสายตะวันออกเช่นเดียวกัน

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

นิวออร์ลีนส์ แพ้ ฮุสตัน 104-108

วอชิงตัน ชนะ ชาร์ล็อตต์ 130-126

แอตแลนตา ชนะ คลีฟแลนด์ 111-108

เมมฟิส แพ้ บอสตัน 13-112

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ชนะ นิวยอร์ก 129-97

ฟีนิกซ์ แพ้ เดนเวอร์ 118-122

พอร์ตแลนด์ แพ้ โกลเดนสเตท 105-115

แอลเอ คลิปเปอร์ส แพ้ ซานอันโตนิโอ 111-122

The Greek Freak records his 3rd triple-double of the season:

31 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/copIrpF0Mg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 ธันวาคม 2561