‘อันเททูคุมโป’ เค้นพลังกด 43 แต้ม แต่ ‘บั๊คส์’ ดันแพ้คาบ้านต่อ ‘แร็ปเตอร์ส’

ยานนิส อันเททูคุมโป ฟอร์เวิร์ดก้านยาวของมิลวอกี บั๊คส์ เค้นฟอร์มเก่งทำดับเบิล-ดับเบิล (คะแนน 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 43 คะแนน 18 รีบาวด์และ 4 แอสซิสต์ แต่ไม่เพียงพอต่อการไขว่คว้าหาชัยชนะให้กับต้นสังกัด เมื่อบั๊คส์ เปิดบ้านแพ้โตรอนโต แร็ปเตอร์ส ด้วยสกอร์ 116-123 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามไฟเซิร์ฟ ฟอรั่ม เมื่อวันที่ 5 มกราคม

เกมนี้ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกสมศักดิ์ศรี โดยอันเททูคุมโป หาโอกาสส่อง 3 คะแนนให้ทีมแซงขึ้นนำผู้มาเยือน 96-95 ขณะเหลือเวลาอีก 8.12 นาทีให้ดวลกัน อย่างไรก็ตามแร็ปเตอร์ส ก็แก้ 3 แต้มคืนได้ทันควันจากการชู้ตไกลของแดนนี่ กรีน การ์ดของทีมในอีก 28 วินาทีต่อมา จากนั้นทีมเยือนจะค่อยๆ กอบโกยคะแนนเพิ่มช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงท้าย ก่อนที่แร็ปเตอร์สจะเป็นฝ่ายบุกมากำชัยชนะด้วยสกอร์ 123-116

ทั้งนี้แม้อันเททูคุมโป จะสวมบทเดอะแบกให้บั๊คส์ ด้วยการทำไปถึง 43 แต้ม แต่ผู้ที่กดคะแนนเป็นอันดับสองของทีมกลับเป็นมัลคอล์ม บร็อกดอน ผู้เล่นการ์ดที่ทำเพียง 15 คะแนน ขณะที่แร็ปเตอร์ส มีฟอร์เวิร์ดที่ช่วยกันทำคนละ 30 แต้มเท่ากันถึง 2 คนคือพาสคาล เซียแคม และคาไว เลียวนาร์ด

จบเกมนี้ บั๊คส์ เป็นอันต้องหยุดสถิติเก็บชัยรวดลงที่ 5 นัดติดต่อกัน แต่ยังดีพอครองจ่าฝูงของสายตะวันออกต่อไป ด้วยสถิติชนะ 27 แพ้ 11 ขณะที่แร็ปเตอร์ ที่เอาชนะบั๊คส์ได้เป็นครั้งแรก จากการดวลกัน 3 ครั้งในซีซั่นนี้ ยังรั้งรองจ่าฝูงของสายเดียวกันที่ผลงานชนะ 29 แพ้ 12

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ วันเดียวกัน (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

เดนเวอร์ ชนะ ชาร์ล็อตต์ 123-110

ดีทรอยต์ แพ้ ยูทาห์ แจ๊ซซ์ 105-110

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ ดัลลัส 106-100

คีลฟแลนด์ แพ้ นิวออร์ลีนส์ 98-133

ซานอันโตนิโอ ชนะ เมมฟิส 108-88

พอร์ตแลนด์ ชนะ ฮุสตัน 110-101

แซคราเมนโต แพ้ โกลเดนสเตท 123-127

Despite the loss, Giannis continued to put up his MVP numbers! 👀

📊: 43 PTS | 18 REB#FearTheDeer pic.twitter.com/mVHvpiCAEl

— NBA TV (@NBATV) 6 มกราคม 2562