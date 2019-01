‘เลเกอร์ส’ พลังหนุ่ม เค้นฟอร์มฮึดสู้ แซงทุบ ‘แมฟเวอร์ริคส์’ ศึกเอ็นบีเอ

บรรดาผู้เล่นพลังหนุ่มของ แอลเอ เลเกอร์ส ต่างช่วยกันกอบโกยคะแนนในควอเตอร์ที่ 3 ให้ต้นสังกัดที่ตามหลังกว่า 15 แต้มในตอนนั้น แซงกลับมาเอาชนะดัลลัส แมฟเวอร์ริคส์ ไปอย่างสนุก 107-97 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามอเมริกัน แอร์ไลน์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม

เลเกอร์ส ได้คะแนนสูงสุดในทีมจาก แบรนดอน อินแกรม ฟอร์เวิร์ดที่ทำแต้มสูงสุดของตัวเองในซีซั่นนี้ด้วยผลงาน 29 คะแนน รองลงมาคือลอนโซ่ บอล ผู้เล่นพอยต์การ์ด ที่ช่วยอีก 21 แต้ม และ ไมเคิล บีสลีย์ ฟอร์เวิร์ดที่ลุกมาจากม้านั่งสำรองลงมาช่วยอีก 13 คะแนน ซึ่งพวกเขาเป็นคีย์แมนที่ช่วยให้เลเกอร์ส เร่งเครื่องโกยคะแนนในควอเตอร์ที่ 3 ไป 32-13 แต้ม พลิกสถานการณ์จากที่เป็นฝ่ายตามหลังมากถึง 15 คะแนน กลายเป็นฝ่ายขึ้นนำ และกุมความได้เปรียบจนจบเกมด้วยชัยชนะด้วยสกอร์ 107-97

ส่วนทางฝ่ายของแมฟเวอร์ริคส์ มีลูก้า ดอนซิช การ์ดอนาคตไกลที่แบกทีมด้วยผลงาน 27 คะแนน 2 แอสซิสต์ และ 8 รีบาวด์ ขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ทำผลงานได้ดีที่สุดเพียง 11 คะแนน 3 คนเท่านั้น

จากผลการแข่งขันนัดนี้ ทำให้เลเกอร์ส เอาชนะแมฟเวอร์ริคส์ 3 นัดติดต่อกันในซีซั่นนี้ และถือเป็นชัยชนะนัดที่ 2 ในรอบ 7 เกมหลังสุดของเลเกอร์ส ที่ไร้เงาของเลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบ

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ วันเดียวกัน (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ดีทรอยต์ แพ้ ซานอันโตนิโอ 107-119

บอสตัน ชนะ บรู๊กลิน 116-95

ฮุสตัน ชนะ เดนเวอร์ 125-113

มิลวอกี ชนะ ยูทาห์ 114-102

นิวออร์ลีนส์ ชนะ เมมฟิส 114-95

พอร์ตแลนด์ ชนะ นิวยอร์ก 111-10

แซคราเมนโต ชนะ ออร์แลนโด 111-95

🎥 Lakers take care of business in Dallas thanks to a huge third quarter comeback, winning 107-97 #LakersWin pic.twitter.com/2BJDGHZUD8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 มกราคม 2562



🎥 Brandon Ingram led the Lakers to victory over the Mavericks tonight with a team-high 29 points and 6 assists #LakersWin pic.twitter.com/4icZkMqqiE — Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 มกราคม 2562