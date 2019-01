‘ฮาร์เดน’ กด 58 แต้มแต่แบกไม่ไหว ‘ร็อกเกตส์’ โดน ‘เน็ตส์’ แซงเฮคาบ้าน

เจมส์ ฮาร์เดน การ์ดตัวเก่งของฮุสตัน ร็อคเกตส์ เค้นฟอร์มแบกทีมอย่างต่อเนื่อง เมื่อทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 58 คะแนน 10 แอสซิสต์และ 6 รีบาวด์ แต่ต้นสังกัดกลับพ่ายแพ้คาบ้านต่อบรู๊กลิน เน็ตส์ 142-145 หลังจบการแข่งขันช่วงต่อเวลาพิเศษ ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 16 มกราคม

เกมนี้ ฮาร์เดน มีโอกาสชู้ต 3 คะแนนในช่วง 2 วินาทีสุดท้ายเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะ แต่ลูกเช็ดขอบแป้นกระดอนออกมา ทำให้ทั้งสองทีมเสมอในเวลาปกติ 131-131 และต้องดวลกันต่อช่วงต่อเวลาพิเศษ

กระทั่งช่วง 28 วินาทีสุดท้ายในช่วงต่อเวลาพิเศษ สเปนเซอร์ ดินวิดดี พอยต์การ์ดของเน็ตส์ลุยเข้าไปชู้ต 2 คะแนนให้กับต้นสังกัดไล่ตีเสมอเป็น 142-142 หลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลัง 7 แต้มในการต่อเวลา ก่อนที่เน็ตส์จะสามารถเก็บคะแนนได้จากลูกโทษและแซงคว้าชัยชนะในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยสกอร์ 145-142

เกมนี้ฮาร์เดน เป็นคนทำแต้มสูงสุดให้กับร็อคเกตส์ด้วยผลงาน 58 แต้ม รองลงมาคืออีริค กอร์ดอน กับ พี.เจ. ทัคเกอร์ สองฟอร์เวิร์ดของทีมที่ทำไปคนละ 20 คะแนน ขณะที่เน็ตส์ ได้แต้มสูงสุดของทีมจากดินวิดดี พอยต์การ์ดที่ลุกจากม้านั่งสำรองมาทำดับเบิล-ดับเบิล ด้วยผลงาน 33 คะแนน 10 แอสซิสต์ และ 2 รีบาวด์ รองลงมาคือเดอมาร์เร แคร์โรลล์ ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมที่กดไป 22 คะแนน

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

โกลเดนสเตท ชนะ นิวออร์ลีนส์ 147-140

แอลเอ คลิปเปอร์ส แพ้ ยูทาห์ แจ๊ซซ์ 109-129

เมมฟิส แพ้ มิลวอกี 101-111

บอสตัน ชนะ โตรอนโต 117-108

ดัลลัส แพ้ ซานอันโตนิโอ 101-105

พอร์ตแลนด์ ชนะ คลีฟแลนด์ 129-112

ดีทรอยต์ ชนะ ออร์แลนโด 120-115 (ต่อเวลา)

James Harden dropped 58 PTS and grabbed 10 REB but it wasn't enough to hold off the Nets in OT. 😱#Rockets pic.twitter.com/QnSZw3k45p

— NBA TV (@NBATV) 17 มกราคม 2562