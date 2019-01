‘กอร์ดอน’ ส่อง 3 แต้มยื้อต่อเวลา ก่อนชู้ตลูกโทษพา ‘ร็อคเกตส์’ เฉือน ‘เลเกอร์ส’ 138-134

เอริค กอร์ดอน ฟอร์เวิร์ดของฮุสตันร็อคเกตส์ โชว์ผลงานส่อง 3 แต้มสุดสำคัญในช่วง 2 วินาทีสุดท้ายของเวลาปกติ ช่วยให้ต้นสังกัดตีเสมอ 120-120 ก่อนที่กอร์ดอนจะชู้ตลูกโทษอีก 4 ลูกภายใน 10 วินาทีสุดท้ายของเกม ช่วยให้ร็อคเกตส์ เปิดบ้านชนะแอลเอ เลเกอร์ส 138-134 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามโตโยต้า เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม

เกมนี้กอร์ดอน ทำไปคนเดียว 30 คะแนน 4 แอสซิสต์และ 5 รีบดาว์ บวกกับเจมส์ ฮาร์เดน การ์ดตัวเก่งเพื่อนร่วมทีม ที่โชว์ฟอร์มสุดโหดกดไปถึง 48 แต้ม 6 แอสซิสต์ 8 รีบาวด์ 4 สตีล กับอีก 1 บล็อก ช่วยกันเป็นกำลังสำคัญให้ทีมเก็บชัยชนะได้ในที่สุด

ส่วนทางด้านของเลเกอร์ส ได้ไคล์ คุซมา ฟอร์เวิร์ดวัย 23 ปี ทำไปทั้งหมด 32 คะแนน 3 แอสซิสต์และ 8 รีบาวด์ โดยในจำนวนนี้คุซมากดไป 20 แต้มตั้งแต่ควอเตอร์แรก ส่งผลให้เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นเลเกอร์ส ที่ทำสกอร์สูงสุดในควอเตอร์ที่ 1 นับตั้งแต่พี่โคบี้ ไบรอัน ทำไว้ในปี 2011

อย่างไรก็ตามเลเกอร์ส ต้องสูญเสียลอนโซ่ บอล การ์ดของทีมที่ข้อเท้าซ้ายพลิกและถูกเปลี่ยนตัวออกในควอเตอร์ที่ 3 โดยเจ้าตัวช่วยทีมไปได้เพียง 8 แต้ม 11 แอสซิสต์ และ 3 รีบาวด์ โดยเกมนี้นับเป็นเกมที่ 13 แล้วที่เลเกอร์สไร้ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งอย่างเลอบรอน เจมส์ ที่บาดเจ็บโคนขาหนีบ

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ฟิลาเดลเฟีย แพ้ โอกลาโฮมา ซิตี้ 115-117

ชาร์ล็อตต์ ชนะ ฟีนิกซ์ 135-115

ดีทรอยต์ แพ้ แซคราเมนโต 101-103

อินเดียนา ชนะ ดัลลัส 111-99

ออร์แลนโด แพ้ มิลวอกี 108-18

แอตแลนตา แพ้ บอสตัน 105-113

โตรอนโต ชนะ เมมฟิส 119-90

ชิคาโก แพ้ ไมอามี 103-117

เดนเวอร์ ชนะ คลีฟแลนด์ 124-102

