โค้ช ‘เซนต์ส’ โวยเปาห่วย ทำพ่าย ‘แรมส์’ – ‘แพ็ตส์’ ทุบ ‘ชีฟส์’ ลิ่วชิงซุปเปอร์โบว์ล

ฌอน เพย์ตัน หัวหน้าโค้ช นิวออร์ลีนส์เซนต์ส ออกอาการหัวร้อนแบบสุดสุด เมื่อผู้ตัดสินทำพลาดในเพลย์สำคัญช่วงควอเตอร์ที่ 4 ส่งผลให้พวกเขาพลาดโอกาสบุกทำแต้มใหญ่ ก่อนพ่ายแพ้ให้กับแอลเอ แรมส์ 23-26 คะแนน หลังจบช่วงต่อเวลา ในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล รอบชิงแชมป์สายเอ็นเอฟซี ที่สนามเมอร์ซีเดส-เบนซ์ ซูเปอร์โดม เมื่อคืนวันที่ 20 มกราคม

เกมนี้มีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นก่อนหมดเวลาการแข่งขันควอเตอร์ที่ 4 บนเส้น 13 หลา เพียง 1.49 นาที ซึ่งทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 20-20 คะแนน เซนต์ส เล่นดาวน์ที่ 3 โดยต้องการระยะ 10 หลาเพื่อบุกขึ้นหน้าบ้านของแรมส์ ดรูว์ บรีส์ ควอเตอร์แบ๊กมือเก๋าของเซนต์ส เลือกขว้างบอลให้กับปีกนอกเพื่อนร่วมทีมอย่าง ทอมมี่ ลี ลูอิส ทว่ากลับโดนนิคเกลล์ โรบี่ย์-โคลแมน คอร์เนอร์แบ๊กของแรมส์ ใช้หมวกกันน็อคกระแทกเข้าใส่จนไม่สามารถรับลูกได้ แต่ผู้ตัดสินกลับไม่โยนธงฟาวล์ข้อหารบกวนปีก เซนตส์จึงต้องตัดสินใจเตะฟิลด์โกลเก็บ 3 คะแนนก่อนจะโดนแรมส์หวดฟิลด์โกลคืนเช่นกัน จนเสมอกัน 23-23 แต้มในเวลาปกติ

สำหรับช่วงการต่อเวลาพิเศษ แรมส์ ได้ เกร็ก เซอร์ไลน์ ซัดฟิลด์โกลในระยะ 57 หลา เป็น 3 แต้มสำคัญให้แรมส์ เอาชนะเซนต์สด้วยสกอร์ 26-23 คว้าแชมป์สายเอ็นเอฟซี และทะลุเข้าชิงซุปเปอร์โบว์ลครั้งที่ 53 ได้สำเร็จ

“ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีจังหวะไหนที่เป็นการฟาวล์แบบชัดเจนกว่านั้นอีกแล้ว แต่เมื่อไม่มีการเรียกฟาวล์เกิดขึ้น ย่อมเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากจริงๆ โดยผมได้โทรศัพท์ไปหาประธานผู้ตัดสินของลีกและเขาก็ยอมรับแล้วว่าทีมงานทำพลาด คือเกมนี้ทีมของเราเล่นได้ดีมากและสมควรได้รับชัยชนะมากกว่าแท้ๆ” เพย์ตัน ระบุ

โดยแรมส์ จะเข้าไปชิงแชมป์กับ นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ แชมป์สายเอเอฟซี ที่เอาชนะแคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ มาด้วยสกอร์ 37-31 โดยถือเป็นการเข้าชิงแชมป์สมัยที่ 9 ของทอม เบรดี้ มือขว้งาตัวเก่งของแพ็ตส์อีกด้วย สำหรับศึกชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ลครั้งที่ 53 จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 06.30 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยการแสดงช่วงพักครึ่งนั้นมีวงดนตรีชื่อก้องโลกอย่าง มารูนไฟฟ์ และ ทราวิส สก็อตต์ แรปเปอร์หนุ่มสุดฮอต ร่วมกันสร้างความบันเทิงให้กับเกมนี้

Admit it, @NFLOfficiating! Y'all truly FUCC'D the Saints for not penalizing Nickell Robey-Coleman on the helmet-to-helmet hit on TommyLee Lewis. This was CLEARLY, BLATANTLY, and INARGUABLY helmet-to-helmet hit! #LARvsNO #NFCChampionshipGame pic.twitter.com/w8yCi2yafe

— ⚜ WHO DAT Cool Breesy ⚜ (@Steve2duhO) 21 มกราคม 2562