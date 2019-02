‘ร็อคเกตส์’ บุกเชือด ‘วอร์ริเออร์ส’ 118-112 แม้ไร้เงา ‘ฮาร์เดน’ สตาร์ดังที่ป่วยไข้

เอริค กอร์ดอน ฟอร์เวิร์ดของฮุสตัน ร็อกเกตส์ โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงกดไป 25 คะแนน พาต้นสังกัดบุกชนะโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 118-112 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามโอราเคิล อารีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ โดยเกมนี้ร็อคเกตส์ไร้เงาของเจมส์ ฮาร์เดน การ์ดเครางามตัวเก่งเจ้าของสถิติกด 30 คะแนนขึ้นไป 32 เกมติดต่อกัน เนื่องจากที่มีอาการป่วยไข้

สำหรับเกมนี้กอร์ดอน กดแต้มสูงสุดให้กับร็อคเกตส์ที่จำนวน 25 คะแนน 4 แอสซิสต์และ 1 รีบาวด์ ตามมาด้วย คริส พอล การ์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ที่ผลงาน 23 คะแนน 17 แอสซิสต์และ 5 รีบาวด์ และเคนเนธ ฟารีด ผู้เล่นฟอร์เวิร์ดที่กดดับเบิล-ดับเบิลเช่นกันที่จำนวน 20 คะแนน 10 รีบาวด์และ 2 แอสซิสต์

ด้านวอร์ริเออร์ส แชมป์เอ็นบีเอ 2 สมัยล่าสุดได้แต้มหลักๆ จากเควิน ดูแรนต์ ผู้ฟอร์เวิร์ดที่ทำแต้มในเกมนี้ไปทั้งสิ้น 29 คะแนน 3 แอสซิสต์และ 4 รีบาวด์ รองลงมาคือสตีเฟ่น เคอร์รี่ การ์ดจอมแม่นที่กดไป 25 คะแนน 7 แอสซิสต์และ 9 รีบาวด์ ส่วนเดมาร์คัส คัสซินส์ เซ็นเตอร์เพื่อนร่วมทีมทำดับเบิล-ดับเบิลที่ผลงาน 13 คะแนน 14 แอสซิสต์และ 2 รีบาวด์

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ฟิลาเดลเฟีย แพ้ พอร์ตแลนด์ 115-130

แอตแลนตา ชนะ ฟีนิกซ์ 112-120

ชาร์ล็อตต์ แพ้ บรู๊กลิน 115-117

คลีฟแลนด์ ชนะ เมมฟิส 112-107

วอชิงตัน แพ้ อินเดียนา 112-119

แอลเอ เลเกอร์ส แพ้ นิวออร์ลีนส์ 115-128

ไมอามี แพ้ ดีทรอยต์ 96-119

ชิคาโก ชนะ บอสตัน 126-116

โอกลาโฮมา ซิตี้ แพ้ แซคราเมนโต 116-119

มิลวอกี ชนะ มินนิโซตา 140-128

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ชนะ ดัลลัส 125-109

CP3 (23 PTS, 17 AST) stepped up and led the @HoustonRockets to a huge win against the reigning champs! 🔥#Rockets pic.twitter.com/LhOtvyWbZf

— NBA TV (@NBATV) February 24, 2019