‘วอร์ริเออร์ส’ ฟอร์มแย่แพ้ ‘เซลติกส์’ – ‘เฮย์เวิร์ด-เออร์วิ่ง’ โกยแต้มคว้าชัย ศึกเอ็นบีเอ

กอร์ดอน เฮย์เวิร์ด สมอลฟอร์เวิร์ดของบอสตัน เซลติกส์ กด 19 คะแนนจากทั้งหมด 30 แต้ม 4 แอสซิสต์และ 7 รีบาวด์ของตัวเอง ช่วยให้เซลติกส์บุกนำห่างโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 73-48 ในครึ่งแรก ก่อนจบเกมด้วยชัยชนะของเซลติกส์ 128-95 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม

เกมนี้วอร์ริเออร์ส ไม่สามารถส่งลูกลงห่วงได้เลยนอกจากยิงลูกโทษ ในช่วง 3.53 นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่ 2 รวมถึงพลาดการชู้ต 3 แต้มมากถึง 14 ครั้งติดต่อกันในช่วงหนึ่งของเกมด้วย ก่อนที่เซลติกส์จะปิดควอเตอร์ที่ 3 ด้วยการรัน 12-0 คะแนน จนขึ้นนำ 105-77 และปิดแมตช์ด้วยชัยชนะในที่สุด

เซลติกส์ ยังได้ไครี่ เออร์วิ่ง การ์ดของทีมที่กดดับเบิล-ดับเบิล ด้วยผลงาน 19 คะแนน 11 แอสซิสต์และ 5 รีบาวด์ ช่วยล้างแค้นจากที่เซลติกส์เคยแพ้มาในการเจอกันเมื่อเดือนมกราคมด้วยสกอร์ 111-115 ได้สำเร็จ

ด้านวอร์ริเออร์ส ได้แต้มสูงสุดในทีมจากสตีเฟ่น เคอร์รี่ ผู้เล่นพอยต์การ์ดที่กดไป 23 คะแนน 4 แอสซิสต์และ 3 รีบาวด์ รองลงมาคือเควิน ดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำไป 18 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 2 รีบาวด์ แต่ก็ไม่สามาถช่วยให้ทีมรอดพ้นความปราชัยเป็นเกมที่ 3 จาก 4 เกมหลังสุดได้

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

อินเดียนา ชนะ ชิคาโก 105-96

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ ออร์แลนโด 114-106

โตรอนโต แพ้ ฮุสตัน 95-107

เมมฟิส ชนะ พอร์ตแลนด์ 120-111

มินนิโซตา ชนะ โอกลาโฮมา ซิตี้ 131-120

Gordon Hayward dropped an efficient 30 PTS (12-16 FGM) as the Celtics took care of the Warriors in Oakland! ☘️

📊: 30 PTS | 4 3PM | 7 REB#CUsRise pic.twitter.com/MheBvb9Tu5

— NBA TV (@NBATV) March 6, 2019