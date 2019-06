‘เวทเทล’ โวยเข้าที่ 1 แต่โดนปรับ 5 วิ ส่ง ‘แฮมิลตัน’ ซิวแชมป์เอฟวันแคนาดา (คลิป)

เซบาสเตียน เวทเทล นักขับรถสูตรหนึ่งชาวเยอรมันจากทีมเฟอร์รารี่ ออกอาการหัวร้อนแบบสุดสุด หลังถูกโทษปรับ 5 วินาที แม้เจ้าตัวเข้าเส้นชัยเป็นอับดับที่ 1 แต่กลับเสียแชมป์ให้กับลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลกฟอร์มูล่าวัน 5 สมัยชาวอังกฤษของทีมเมอร์เซเดส ในการแข่งขันรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลก (ฟอร์มูล่าวัน) ฤดูกาล 2019 สนามที่ 7 “แคนาเดียน กรังด์ปรีซ์” ที่สนามเซอร์กิตจิลล์ส-วิลเนิฟ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน

สำหรับเหตุการณ์เจ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นในการแข่งขันรอบที่ 48 ช่วงโค้งที่ 3-4 เมื่อรถของเวทเทลเสียหลักหลุดจากแทร็คข้างทาง ก่อนหักกลับเข้าสนามแข่งจนไปบังไลน์ขับรถของแฮมิลตัน แม้สุดท้ายเวทเทลจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 แต่ต้องเสียแชมป์ให้กับแฮมิลตันที่ทำเวลา 1 ชั่วโมง 29 นาที 7.084 วินาที เหนือกว่าเวทเทลที่โดนปรับ 5 วินาทีเพียง 3.658 วินาที

ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เวทเทลและทีมเฟอร์รารี่ออกอาการโกรธคณะกรรมการตัดสินอย่างมาก จนเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อเกี่ยวกับโทษปรับเวลา พร้อมยืนยันว่าจังหวะปัญหาจนลัดสนามมาบังไลน์ของคู่แข่งนั้น ไม่ได้เกิดจากเจตนาแต่อย่างใด นอกจากนี้เวทเทลยังไม่ถือโทษโกรธแฮมิลตันแต่อย่างใด เพราะเข้าใจดีว่าเป็นการตัดสินใจจากคณะกรรมการแต่เพียงผู้เดียว

ด้านอเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งรถสูตรหนึ่งลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากทีมโตโร่ รอสโซ่ ต้องออกจากการแข่งขันในรอบที่ 59 และไม่มีแต้มติดมือในสนามนี้ เนื่องจากรถคู่ใจนั้นปะทะกับรถคู่แข่งจนปีกหน้าหลุด ส่งผลให้มีปัญหาจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้ในภายหลัง

Too close for comfort for @alex_albon on the opening lap in Montreal 😣 🇨🇦#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/3Dtvi54hpT

— Formula 1 (@F1) 10 มิถุนายน 2562