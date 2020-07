‘ติอาโฟ’ นักเทนนิสอาชีพคนล่าสุดป่วยโควิด โร่ถอนตัวจากการแข่งขันกลางคัน

ฟรานเชส ติอาโฟ นักเทนนิสมือ 81 ของโลกชาวอเมริกัน กลายเป็นนักเทนนิสดังคนล่าสุดที่ถูกตรวจพบว่าป่วยโควิด-19 หลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งลงแข่งขันรายการพิเศษ “ออล อเมริกัน ทีมคัพ” ในรัฐจอร์เจีย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในช่วงที่หลือของทัวร์นาเมนต์ทันที ซึ่งรายการนี้ถือเป็นอีเวนต์แรกๆ ในสหรัฐ ที่อนุญาตให้แฟนๆ เข้าชมการแข่งขัน นับตั้งแต่มีการชัตดาวน์เพราะโควิด-19 ซึ่งมีแฟนๆ กว่า 450 คนเข้ามาชมการแข่งขัน โดยทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว โดยติอาโฟยืนยันก่อนหน้านี้เขาเคยเข้ารับการตรวจหาเชื้อในฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และผลออกมาเป็นลบ ก่อนเดินทางมายังจอร์เจียเพื่อลงแข่งขันในรายการออล อเมริกัน

“โชคร้ายจริงๆ ที่ผลตรวจโควิด-19 ของผมออกมาเป็นบวก (ติดเชื้อ) และต้องถอนตัวจากการแข่งขันรายการพิเศษช่วงที่เหลือในสุดสัปดาห์นี้ โดยตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ผมได้ฝึกซ้อมในฟลอริดาและตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งผลออกมาเป็นลบตลอดมาจนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่แล้ว แต่ตอนนี้ตัวเองก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งในสัปดาห์หน้า” ติอาโฟ ระบุ

ด้านฝ่ายจัดการแข่งขัน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ก่อนหน้านี้ติอาโฟผ่านการตรวจตามมาตรการต่างๆ รวมถึงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเช่นกัน ซึ่งทันทีที่ทราบว่าติอาโฟติดโควิด ก็ได้ทำการฆ่าเชื้อในสนามทันที รวมถึงแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่อาจใกล้ชิดกับติอาโฟแล้ว โดยการแข่งขันจะดำเนินงานภายใต้มาตรการและคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo

— Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 4, 2020