เกิดอุบัติเหตุระทึกศึกเอฟวันบาห์เรน รถหลุดโค้งกระแทกรั้วไฟลุก โชคดีไม่ถึงชีวิต (คลิป)

เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญระหว่างการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน “บาห์เรน กรังด์ปรีซ์” ที่ประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เมื่อโรแม็ง โกรส์ฌอง นักขับชาวฝรั่งเศสของทีมฮาส ชนกับรถของดานีล ไควัต ของทีมอัลฟ่า ทอรี่ ขณะโกรส์ฌองพยายามปาดแซงในรั้วที่ 3 ทำให้รถของนักขับวัย 34 ปี หลุดโค้งพุ่งกระแทกกำแพง ถังเชื้อเพลิงได้รับความเสียหายจนน้ำมันรั่วออกมา ก่อนเกิดไฟลุกท่วม

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk

