บังเอิญหรือตั้งใจ! นักเตะอตาลันต้า เจอสัญญาณไฟไหม้ ปลุก 6 ครั้งก่อนบุกแพ้ปีศาจแดง

สกายสปอร์ต รายงานเมื่อวันที่ 20 กันยายน ระบุว่า เช้าก่อนเกมที่นักเตะอตาลันต้า จะลงสนามบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 3 ซึ่ง ปีศาจแดงโกงตายแซงชนะไปได้ 3-2 นั้น นั้นเตะ อตาลันต้า ต้องเจอกับสัญญาณไฟไหม้ที่โรงแรมปลุกตั้งแต่เช้าตรู่ ถึง 6 ครั้งด้วยกัน

คลิกอ่าน โซลชาร์ชี้ดีเอ็นเอแข้งผีไม่ถอดใจ + แฟนบอลส่งเสียงเชียร์ไม่เลิก กุญแจทีมพลิกนรกแซงชนะสำเร็จ

รายงานระบุว่า มีผู้เข้าพักโรงแรม The Edwardian Manchester hotel โรงแรมที่นักเตะอตาลันต้า เข้าพักก่อนมีเกมเตะกับ ปีศาจแดงในวันเดียวกัน ทวีตข้อความว่า ได้ยินเสียงเตือนไฟไหม้ตั้งแต่เช้าตรู่ในเวลา 04.51, 05.36, 06.11, 06.31 และ 07.13 น.

@RadissonHotels When you stay in the same hotel as the @ManUtd opposition the night before a big game of course you are rudely woken by 04:51, 05:00, 05:36 and 06:11 Fire Alarms! #ManUtd #Atalanta #UCL #isthisreally5star #furious

— Lorraine Duarte (@Mrs_Duarte) October 20, 2021