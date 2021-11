โอซากะเผยคืนคอร์ตเทนนิสแล้ว ขอเวลาเคาะสนิมก่อนคัมแบ๊ก

นาโอมิ โอซากะ อดีตนักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลก เจ้าของรางวัลแกรนด์สแลม 4 รายการ ชาวญี่ปุ่น เผยผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ว่า ตอนนี้กลับคืนคอร์ตเทนนิสแล้ว ยังรู้สึกสนิมเกาะอยู่ แต่ก็ดีใจที่ได้กลับมา อยากจะขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความอันอ่อนโยนมาให้ รู้สึกขอบคุณมากๆ

ทั้งนี้ โอซากะไม่ได้กลับมาลงสนามอีกเลยตั้งแต่พลิกตกรอบแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ก่อนเผยว่าจะพักเบรกจากกีฬาเทนนิสแบบไม่มีกำหนด เนื่องจากกำลังเผชิญปัญหาเรื่องสภาพจิตใจ เพราะเล่นเทนนิสไม่สนุกเหมือนก่อน เวลาชนะไม่ดีใจ แต่กลายเป็นความโล่งอก ส่วนเวลาแพ้ก็เสียใจมากๆ ซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติ โดยก่อนหน้านี้ โอซากะก็เคยพักการแข่งขันไป 2-3 ช่วง หลังยอมรับว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามาหลายปีแล้ว

kinda rusty but feels good to be back 🎾💕 I really want to say thank you everyone for all the kind messages, I really appreciate it ❤️ pic.twitter.com/AF0dDukRPE

