ศึกกอล์ฟมาสเตอร์สระทึก! พายุกระหน่ำต้นไม้โค่นหลายต้น ต้องยุติการแข่งรอบสอง

เกิดเหตุระทึกในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์แรกของปี “เดอะ มาสเตอร์ส” รอบสอง ที่สนามออกัสต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 เมษายน หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง จนต้นไม้หักโค่น 3 ต้นข้างหลุม 17 โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ สุดท้ายฝ่ายจัดการแข่งขันต้องตัดสินใจยุติการแข่งรอบสองในเวลา 16.25 น. หลังจากเบรกไปก่อนหน้านั้น 20 นาที โดยยังมีนักกอล์ฟเล่นไม่จบอีกราวครึ่งหนึ่ง ต้องยกยอดไปต่อกันในวันเสาร์ที่ 8 เมษายนแทน

สำหรับไทเกอร์ วู้ดส์ อดีตโปรมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน สถานการณ์ยังก้ำกึ่งว่าจะได้ผ่านไปเล่นรอบต่อไปหรือไม่ หลังจากผ่าน 11 หลุม สกอร์ยังคงอยู่ที่ 2 โอเวอร์พาร์เท่ากับวันแรก ในอันดับ 50 ร่วมอย่างไม่เป็นทางการ

ขณะที่รอรี่ แม็คอิลรอย มือ 2 ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือ แข่งจบ 2 วันเรียบร้อย ตีเกินถึง 5 โอเวอร์พาร์ 149 ส่อแววไม่ผ่านตัดตัว

ส่วนตำแหน่งผู้นำในคลับเฮาส์ยังคงเป็นบรู๊กส์ เค็ปก้า อดีตมือ 1 โลกชาวอเมริกัน หนึ่งในโปรกอล์ฟที่แยกตัวไปแข่งขัน LIV Golf (ลิฟ กอล์ฟ) ทัวร์กอล์ฟคู่แข่งของพีจีเอทัวร์และดีพี ทัวร์ (ยูโรเปี้ยนทัวร์เดิม) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย โดยเค็ปก้าเล่นจบ 2 รอบแล้วทำสกอร์ 12 อันเดอร์พาร์ 132 โดยมียอน ราห์ม โปรมือ 3 ของโลกชาวสเปน ผู้นำร่วมในวันแรก ตามมาที่ 9 อันเดอร์พาร์ หลังเล่นผ่านไป 9 หลุม และแซม เบนเน็ตต์ มือสมัครเล่นชาวอเมริกัน ทำ 8 อันเดอร์พาร์ 136 ในอันดับ 3

ด้านสก๊อตตี้ เชฟเฟลอร์ มือ 1 โลกชาวอเมริกัน อยู่อันดับ 29 ร่วมอย่างไม่เป็นทางการ สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 143

🚨#BREAKING: A large tree almost crushed a crowd of people during the master golf tournament

📌#Augusta | #Georgia⁰

Watch terrifying video when giant Tree falls almost crushing on a crowd of people just off the 17th green during at the master golf tournament in Augusta… pic.twitter.com/NddAZPPObv

