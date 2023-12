ตำนานเทนนิส คริส เอฟเวิร์ต แจ้งข่าวพบมะเร็งซ้ำจุดเดิม เริ่มทำคีโมอีกรอบ

คริส เอฟเวิร์ต ตำนานสักหลาดหญิงชาวอเมริกัน เจ้าของแชมป์เทนนิสแกรนด์สแลม 18 รายการ เปิดเผยผ่านแถลงการณ์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ว่า ตรวจพบเซลล์มะเร็งอีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นผลวินิจฉัยที่ไม่อยากได้ยิน แต่ก็ยังนับว่าเป็นโชคดีที่ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆ โดยผลจากการทำซีทีสแกนแพทย์พบเซลล์มะเร็งบริเวณช่องคลอดซึ่งเป็นจุดเดิมกับที่เคยพบ จึงเข้ารับการผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ก่อน เพื่อตัดเซลล์มะเร็งทั้งหมด และเข้าสู่กระบวนการทำเคมีบำบัดอีกรอบหนึ่ง

เอฟเวิร์ตวัย 68 ปี เคยแจ้งข่าวเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วว่า ตรวจพบมะเร็งรังไข่ ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่คร่าชีวิตน้องสาวของเธอเมื่อต้นปี 2020 ก่อนเข้ารับการรักษา และแจ้งข่าวดีเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ว่า รักษามะเร็งจนหายดีแล้ว

ผลจากการตรวจพบล่าสุด ตำนานสักหลาดชาวอเมริกันแจ้งว่า จะพักการทำหน้าที่คอมเมนเตเตอร์การแข่งขันเทนนิสให้กับช่อง “อีเอสพีเอ็น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศึกแกรนด์สแลม “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ในเดือนมกราคมปีหน้า แต่ยืนยันว่าจะพร้อมกลับมาร่วมทีมนักวิเคราะห์วิจารณ์ในแกรนด์สแลมอีก 3 รายการที่เหลือของปี 2024

นอกจากนี้ เอฟเวิร์ตยังออกมาสนับสนุนให้คนที่ญาติหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเข้ารับการตรวจหามะเร็งอย่างสม่ำเสมอ เพราะการตรวจเจอแต่เนิ่นๆ จะช่วยรักษาชีวิตได้ และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ

A message from @ChrissieEvert

Evert will not be part of ESPN’s 2024 @AustralianOpen coverage pic.twitter.com/LKGmKDBNGU

— ESPN PR (@ESPNPR) December 8, 2023