โปรเหมียวสุดยอด! นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์กอล์ฟซาอุฯ รับกว่า 24 ล้าน

“โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟเลดี้ส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ รายการ “อารัมโค ซาอุดี เลดี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังจบการแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ โปรเหมียวเก็บเพิ่มอีก 7 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ 1 อีเกิ้ล 1 โบกี้ ทำให้สกอร์รวมเป็น 18 อันเดอร์พาร์ 270 นำม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกคว้าแชมป์อย่างยอดเยี่ยม

Patty T is back! 🇹🇭

Just look what it means to Patty Tavatanakit who returns to the winner’s circle in style at Riyadh Golf Club 🏆#RaiseOurGame | #GolfAndMore pic.twitter.com/ur21yJ9lMX

— Ladies European Tour (@LETgolf) February 18, 2024