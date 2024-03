เลอบรอน เจมส์ คนแรกในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอทำแต้มถึง 40,000 คะแนน

เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ของแอลเอ เลเกอร์ส กลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอที่ทำแต้มรวมในฤดูกาลปกติได้ถึง 40,000 คะแนน หลังทำคนเดียว 26 คะแนน ในเกมที่เลเกอร์สพ่ายให้เดนเวอร์ นักเกตส์ แชมป์เก่า คาถิ่น 124-114 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

ก่อนลงสนามเกมนี้ เจมส์ต้องการอีกเพียง 9 คะแนนเพื่อทำสถิติดังกล่าว ซึ่งเขาทำได้สำเร็จในการขึ้นเลย์อัพช่วงต้นควอเตอร์ที่ 2 ช่วยให้ทีมขึ้นนำ 37-32 และได้รับการยืนปรบมือให้เกียรติจากแฟนๆ ทั่วสนาม ซึ่งเมื่อเจมส์ทำแต้มดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้นำลูกบอลลูกนั้นออกจากสนามเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑

DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf

— NBA (@NBA) March 3, 2024