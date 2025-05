วงการกีฬาชิคาโกคึกคัก พี่ชายเฉลยทีมโปรดของโป๊ปเลโอที่ 14

ภายหลังจากคณะพระคาร์ดินัลแห่งนครรัฐวาติกันมีมติเลือกพระคาร์ดินัลโรเบิร์ต พรีโวสต์ ชาวอเมริกัน เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกพระองค์ใหม่ ภายหลังการประชุมลับ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม โดยพระองค์เลือกพระนามว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 วงการกีฬาเมืองชิคาโกก็คึกคักขึ้นมาในทันที เนื่องด้วยโป๊ปเลโอที่ 14 ประสูติที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์

ต่อมาจึงเกิดการถกเถียงว่า โป๊ปทรงเป็นแฟนกีฬาของทีมใดหรือไม่ โดยเฉพาะทีมเบสบอลอาชีพในเมเจอร์ลีก เบสบอล เนื่องจากชิคาโกมี 2 ทีมใหญ่ในเมือง ได้แก่ ชิคาโก ไวต์ซ็อกซ์ กับชิคาโก คับส์

เบื้องต้น “เอบีซี นิวส์” รายงานว่า โป๊ปเลโอที่ 14 ทรงเป็นแฟนของชิคาโก คับส์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นเคสพิเศษ เนื่องจากพระองค์เคยเป็นเด็กผู้ช่วยทำพิธีในโบสถ์ย่านเซาธ์ไซด์ ซึ่งถือเป็นถิ่นของแฟนทีมไวต์ซ็อกซ์มากกว่า ซึ่งทางทีมคับส์ก็รับลูกทันที โดยโพสต์โซเชียลมีเดียข้อความจากป้ายหน้าสนามว่า โป๊ปเป็นแฟนคับส์

อย่างไรก็ตาม พระเชษฐาของโป๊ปได้ออกมาให้ข้อมูลหลังเอบีซีออกข่าวไปครึ่งชั่วโมงว่า โป๊ปไม่เคยเป็นแฟนคับส์เลย ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้มาจากไหน เพราะโป๊ปทรงเป็นแฟนของไวต์ซ็อกซ์มาตลอด บางทีอาจเกิดความเข้าใจผิดเพราะแม่ของพวกตนเป็นแฟนคับส์ ส่วนพ่อเป็นแฟนทีมอเมริกันฟุตบอล ชิคาโก คาร์ดินัลส์ (ปัจจุบันคือ อริโซนา คาร์ดินัลส์) ขณะที่ญาติฝั่งแม่มาจากย่านนอร์ธไซด์ เลยเป็นแฟนคับส์กันหมด

ว่าแล้ว ชิคาโก ไวต์ซ็อกซ์ เลยโพสต์ตอบโต้ทางคับส์ว่า พระองค์ทรงเป็นแฟนของซ็อกซ์ต่างหาก

Well, would you look at that… Congratulations to Chicago’s own Pope Leo XIV pic.twitter.com/U5DJ7TOyDr

— Chicago White Sox (@whitesox) May 8, 2025