จาเบอร์ขอเบรกจากเทนนิสสักระยะ เปิดใจไม่มีความสุขในการแข่งขันตลอด 2 ปีหลัง

องส์ จาเบอร์ นักเทนนิสตูนิเซีย ซึ่งเคยเป็นมือ 2 ของโลก ขอเบรกจากเทนนิสสักระยะ เพราะไม่มีความสุขกับการแข่งขันมาระยะหนึ่งแล้ว

จาเบอร์โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พยายามผลักดันตัวเองอย่างมาก ให้สู้กับอาการบาดเจ็บ และความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามา แต่มันก็ดูแย่ลง และไม่มีความสุขกับการเล่นเทนนิสแบบจริงๆ มาช่วงหนึ่งแล้ว เทนนิสเป็นกีฬาที่สวยงาม แต่ตอนนี้คงต้องถอยหลังเพื่อตัวเองเป็นอันดับแรก เพื่อหายใจ เยียวยา และค้นหาการกลับไปใช้ชีวิตที่มีความสุขอีกครั้ง ขอบคุณแฟนเทนนิสทุกคนที่เข้าใจ กำลังใจและความรักที่ให้มามีความหมายกับตัวเธอมากๆ และจะรักษามันไว้ตลอดไป ถึงแม้จะไม่ได้เล่นเทนนิสสักระยะหนึ่ง ก็จะยังคงแบ่งปันช่วงเวลาและการเดินทางนี้ไปกับทกุคน

นักหวดวัย 30 ปี เคยได้รองแชมป์แกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ในปี 2022 และ 2023 รวมทั้งรองแชมป์ “ยูเอส โอเพ่น” ปี 2022 ส่วนในปีนี้ ตกรอบแรก “เฟร้นช์ โอเพ่น” รวมทั้งต้องขอรีไทร์ในรอบแรกวิมเบิลดัน ปีนี้ จากอาการเจ็บด้วย

อย่างไรก็ตามจาเบอร์ ปัจจุบันเป็นมือ 71 ของโลก ไม่ได้กำหนดว่าจะกลับมาแข่งขันเทนนิสอีกครั้งในช่วงไหน แต่มีการยืนยันแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันรายการยูเอส โอเพ่น ในเดือนสิงหาคม

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 17, 2025