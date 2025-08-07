สวิโตลิน่าโอดนักพนันรุมจวกในโซเชียล หลังตกรอบที่แคนาดา
เอลิน่า สวิโตลิน่า อดีตนักเทนนิสมือ 3 ของโลกชาวยูเครน เผยว่า หลังจากพ่ายให้นาโอมิ โอซากะ อดีตมือ 1 โลกชาวญี่ปุ่น 2-6, 2-6 ตกรอบก่อนรองชนะเลิศศึก “แคนาเดียน โอเพ่น” ที่แคนาดา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ก็ได้รับข้อความด่าทอทางออนไลน์ บ้างลามปามถึงครอบครัว บ้างโยงไปเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน และบางข้อความรุนแรงถึงขั้นขู่ฆ่า ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นพวกนักพนันที่เสียผลประโยชน์จากความพ่ายแพ้ของตัวเอง
นักหวดสาววัย 30 ปี โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่เป็นภาพข้อความด่าทอที่เธอได้รับ พร้อมระบุว่า “ถึงบรรดานักพนันทั้งหลาย ฉันเป็นแม่ก่อนที่จะเป็นนักกีฬา การที่พวกคุณแสดงออกแบบนี้ต่อผู้หญิง ต่อคนเป็นแม่ เป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างมาก ถ้าแม่ของพวกคุณมาเห็นข้อความเหล่านี้ พวกท่านคงรู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างแน่นอน”
ก่อนหน้านี้องค์กรเทนนิสหลายแห่งเผยผลการศึกษาว่า ข้อความข่มขู่ด่าทอที่นักเทนนิสได้รับทางโซเชียลมีเดียเมื่อปีที่แล้ว เกือบครึ่งเป็นข้อความจากบรรดานักพนันที่เสียผลประโยชน์จากการแทงผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
การ์โรไลน์ การ์เซีย นักเทนนิสสาวชาวฝรั่งเศส เคยให้สัมภาษณ์หลังตกรอบแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” เมื่อปีที่แล้ว ว่า หนึ่งในเหตุผลหลักที่นักเทนนิสหลายคนโดนกระแสเกลียดชังทางโซเชียลมีเดียก็คือพวกเล่นพนัน พร้อมเรียกร้องให้แพล็อตฟอร์มโซเชียลต่างๆ กรองข้อความให้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้น เพราะแค่แพ้ก็เจ็บปวดมากพอแล้ว ยังต้องมาเจอข้อความทับถมกันทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่ลงไปอีก ทำให้รู้สึกเป็นห่วงนักหวดอายุน้อยๆ ว่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากขนาดไหน
ขณะที่กาแอล มงฟิส นักหวดมือเก๋าชาวฝรั่งเศส วัย 38 ปี สามีของสวิโตลิน่า เคยตอบโต้พวกนักพนันที่ด่าตัวเองทางโลกออนไลน์หลังตกรอบรายการที่สตุ๊ทการ์ทในปีนี้ว่า เซอร์ไพรส์มากที่ยังมีคนวางเดิมพันว่าตัวเองจะเอาชนะคู่แข่งที่อายุน้อยกว่ามากๆ ได้