AIS เดินหน้าคอนเทนต์กีฬาต่อเนื่อง คว้าลิขสิทธิ NFL ยิงสดผ่าน AIS PLAY ครบทุกนัด
เอไอเอส คว้าลิขสิทธิ์ยิงสดศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล ลีกอเมริกันฟุตบอลอาชีพอันดับ 1 ของโลก ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ให้คนไทยได้รับชมครบทุกแมตช์สำคัญแบบถูกลิขสิทธิ์ผ่าน AIS PLAY พร้อมร่วมผลักดันกีฬา “คนชนคน” ให้เข้าถึงแฟนกีฬาชาวไทยในวงกว้าง
นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ เอไอเอส กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของ AIS PLAY ด้วยการเพิ่มคอนเทนต์กีฬาเฉพาะทางอย่างอเมริกันฟุตบอล ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคอกีฬาไทย ให้สามารถเข้าถึงการแข่งขันระดับโลกได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านความแข็งแกร่งของเครือข่ายมือถืออินเทอร์เน็ตบ้านของเอไอเอส
“เราเชื่อว่าเอ็นเอฟแอล เป็นลีกอเมริกันฟุตบอลอาชีพที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลก จะเข้ามาเสริมทัพคอนเทนต์ด้านกีฬาบน AIS PLAY ให้กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและกีฬาครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกีฬาอเมริกันฟุตบอลและขยายฐานผู้ชมในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
เบรตต์ กอสเปอร์ หัวหน้าโซนยุโรปและเอเชียแปซิฟิก ของเอ็นเอฟแอล กล่าวว่า เราตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับเอไอเอสในการนำคอนเทนต์เอ็นเอฟแอลสู่ประเทศไทย เพื่อขยายฐานแฟนคลับในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญในการขยายตัวในระดับโลกของเอ็นเอฟแอล
ทั้งนี้การแข่งขันเอ็นเอฟแอล ฤดูกาล 2025 จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีม ตลอดฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม ก่อนจะปิดฉากฤดูกาลด้วยการแข่งขัน ซูเปอร์โบวล์ LX ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา