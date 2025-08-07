ยูเอส โอเพ่น เพิ่มเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์ แชมป์เดี่ยวได้คนละ 5 ล้านดอลลาร์
ฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี ศึก “ยูเอส โอเพ่น” แถลงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ว่า การแข่งขันยูเอส โอเพ่น ปีนี้ จะเพิ่มเงินรางวัลสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเงินรางวัลรวมจะอยู่ที่ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,925 ล้านบาท) เพิ่มจากปีที่แล้ว 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (487.5 ล้านบาท) คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ แชมป์ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวจะได้รับรางวัลคนละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (162.5 ล้านบาท) เพิ่มจากปีที่แล้ว 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (45.5 ล้านบาท) คิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแชมป์ประเภทชายคู่และหญิงคู่จะได้รับเงินรางวัลคู่ละ 4.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (155.35 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์
ส่วนประเภทคู่ผสมซึ่งริเริ่มการแข่งขันแบบนอกมหกรรมด้วยกติกาพิเศษซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้ จะมีเงินรางวัลอยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (32.5 ล้านบาท) จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันที่แชมป์ประเภทคู่ทุกประเภททีมเงินรางวัลอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดด้านอื่นๆ เช่น คนที่ตกรอบแรกประเภทเดี่ยว จะได้รับเงินรางวัล 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.575 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ฝ่ายจัดจะกันงบก้อนหนึ่ง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (162.5 ล้านบาท) ช่วยเหลือค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักกีฬาที่ได้สิทธิเข้าร่วมเมนดรอว์ ส่วนนักกีฬาที่แข่งรอบคัดเลือกมีเงินรางวัลรวมเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็น 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (260 ล้านบาท)
ก่อนหน้านี้ นักเทนนิสมือท็อป 20 ของโลกทั้งชายและหญิงหลายคนได้ร่วมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงฝ่ายจัดการแข่งขันแกรนด์สแลมทั้ง 4 รายการ ขอให้เพิ่มเงินรางวัลขึ้น
สำหรับการแข่งขันยูเอส โอเพ่น 2025 ที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จะแข่งขันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-7 กันยายน