ราดูคานูมั่นใจโค้ชโรอิกจะเข้ามาช่วยกลบจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็งได้แน่
เอ็มม่า ราดูคานู นักเทนนิสสหราชอาณาจักร มือ 33 ของโลก เปิดใจถึงการจ้างฟรานซิสโก้ โรอิก อดีตโค้ชของราฟาเอล นาดาล อดีตนักเทนนิสชายมือ 1 ของโลกชาวสเปน มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ว่า รู้สึกดีตั้งแต่การเจอกับโรอิกครั้งแรก และมีความสุขมากสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะโค้ชมีประสบการณ์มากมาย และเชื่อว่าโรอิกจะเข้ามาช่วยพัฒนาตัวเธอได้อีกมากมาย ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การแก้เกม และการเล่นแต้มสำคัญ แต่คุณภาพโดยรวมของเกมยังต้องพัฒนาอีก ห็นได้ชัดเลยเวลาที่ต้องเจอกับผู้เล่นระดับท็อปจริง ๆ ซึ่งไม่สามารถแค่วิ่งและแก้เกม รอให้พวกเขาพลาดเองได้ คิดว่านั่นคือจุดที่ต้องปรับปรุง
สำหรับโรอิกเคยทำให้งานราฟาเอล นาดาลในฐานะโค้ชร่วมกับโทนี่ ลุงของอดีตมือ 1 ของโลก โดยมีบทบาทสำคัญช่วยให้เขาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมส่วนใหญ่จากที่ทำได้ 22 สมัย และเมื่อไม่นานมานี้ โรอิกก็เป็นหนึ่งในทีมสต๊าฟของมัตเตโอ แบร์เรตตินี่ นักหวดชาวอิตาเลียน
ก่อนหน้านี้ ราดูคานู ได้มาร์ก เพ็ตชีย์ มาเป็นโค้ช ตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่เพ็ตชีย์มีงานประจำเป็นนักวิจารณ์ทางโทรทัศน์ ทำให้ไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับราดูคานูตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆ ได้เต็มเวลา นักหวดสาววัย 22 ปี จึงมองหาโค้ชเต็มเวลาและทดลองร่วมงานกับโรอิกในศึกซินซินเนติสัปดาห์นี้ ก่อนจะตัดสินใจว่าจ้างอย่างเป็นทางการ โดยเซ็นสัญญาถึงสิ้นปี 2025 โดยมีเป้าหมายสำคัญที่การเป็นมือวางในการแข่งขันแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่จะเปิดฉากในวันที่ 24 สิงหาคมนี้