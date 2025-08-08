วีนัสเสียดายปราชัยรอบแรกซินซินเนติ ชี้ต้องแข่งให้มากขึ้นเพื่อยกระดับการเล่น
วีนัส วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน สู้สุดใจก่อนพ่ายเจสซิก้า บูซัส มาไนโร่ นักหวดสเปนซึ่งอายุน้อยว่า 23 ปี ฉิวเฉียด 4-6, 4-6 ตกรอบแรก ศึกดับเบิลยูทีเอ “ซินซินเนติ โอเพ่น” ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
วีนัสวัย 45 ปี ซึ่งได้ไวลด์การ์ดเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ และแมตช์ดังกล่าวเป็นการลงสนามแมตช์ที่ 1,099 ในการเล่นเทนนิสอาชีพของเจ้าตัว กล่าวภายหลังการแข่งขันว่า ตอนที่ตามอยู่ 1-4 เกม ในเซตแรก ก็เริ่มได้ยินเสียงบ่นเป็นเชิงผิดหวังจากแฟนๆ แต่ในใจคิดว่า มันยังไม่จบ นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และไล่มาเสมอกัน 4-4 แล้วจึงเริ่มได้ยินเสียงเชียร์ด้วยความตื่นเต้น เป็นความรู้สึกสนุกตื่นเต้นมากๆ ที่ได้เล่นในบ้าน รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ
วีนัสกล่าวต่อว่า ถึงจะตกรอบแรก แต่ ณ เวลานี้ คงยากที่จะรู้สึกหงุดหงิด แน่นอนว่าตนอยากเก็บชัยชนะให้ได้ แต่น่าเสียดายที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ถ้าคุณทัวร์แข่งขันสม่ำเสมอ แล้วแพ้สักแมตช์ ก็คงรู้สึกว่า “เกือบแล้ว” ตนรู้ดีว่าสาเหตุที่แพ้นัดนี้เพราะต้องลงแข่งให้สม่ำเสมอขึ้น หลังจบการแข่งขันก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าควรจะต้องปรับปรุงตรงไหน แทนที่จะคิดว่าพลาดไปแล้ว จริงอยู่ที่ตนน่าจะเล่นให้ดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือการรู้สึกดีกับสิ่งที่ทำ มาไนโร่เล่นได้ดี แต่ตนก็สู้เต็มที่ บางครั้งอาจจะทำได้ไม่ดีพอ แต่ไม่ใช่ว่าตนไม่รู้ว่าจะตอบโต้อย่างไร ตนรู้ดี แค่ต้องทำให้ดีขึ้นเท่านั้น