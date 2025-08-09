ซาบาเลนก้าโอดโดนจับจ้องแต่การกระทำแย่ๆ ลืมไปว่าเคยทำดีอะไรไปบ้าง
อารีน่า ซาบาเลนก้า นักเทนนิสเบลารุส มือ 1 ของโลก ออกมาเปิดใจว่า หลังจากที่พลาดแชมป์แกรนด์สแลม “เฟร่นช์ โอเพ่น” ด้วยการแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ ให้กับโคโค่ กอฟฟ์ นักหวดสาวอเมริกัน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ว่า ผู้คนอาจจะไม่เข้าใจว่าการแข่งขันมันหนักและเข้มข้นขนาดไหน การที่ได้แสดงออกไปว่าโกรธตัวเองมาก เพราะมันเจ็บปวดมากๆ ที่โดนจับจ้องแต่วันที่แพ้ โดยลืมไปว่าก่อนหน้านี้ตัวเองได้ทำอะไรไปบ้าง
ซาบาเลนก้ากล่าวอีกว่า ตอนนั้นตื่นเต้นเกินไปและทำผิดพลาดมาก มันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก แต่ก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสิ่งที่เกิดขึ้น และคิดว่าผู้คนน่าจะเข้าใจตัวเธอมากขึ้นในตอนนี้ อยากให้คนมองว่าในสนาม ตัวเธออาจจะตะโกนและมีสมาธิเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้หญิงที่สนุกสนาน เป็นมิตร ชอบทำสิ่งอื่นๆ ในชีวิตเหมือนกัน
“การแข่งขันมันหนักมากๆ และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาฟอร์มที่ดีที่สุดให้ได้ทุกสัปดาห์ หลังจากวิมเบิลดันก็ต้องการพัก ทำให้เลือกไม่ไปแข่งขันที่แคนาดา และตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากแล้วทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะไปป้องกันแชมป์ยูเอส โอเพ่น หวังว่าทุกบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาจากหลายแกรนด์สแลมหลัง จะช่วยให้เล่นได้ในระดับที่สูงสุดอีกครั้ง” นักเทนนิสมือ 1 ของโลกกล่าว