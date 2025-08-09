แพทริออตส์เปิดตัวรูปปั้นเบรดี้ แซวตัวเองมีไว้ให้แฟนแฟนเจ็ตเขวี้ยงเบียร์ใส่
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ ทีมดังในเอ็นเอฟแอล ได้เปิดตัวรูปปั้นของทอม เบรดี้ ยอดควอเตอร์แบ็ก ที่เคยคว้าแชมป์ซุปเปอร์โบว์ลกับทีม 6 สมัย โดยเป็นรูปปั้นหนัก 6 ต้น สูง 17 ฟุต ถูกตั้งไว้ที่แพทริออต เพลซ พลาซ่า ถูกสร้างโดยเจฟ บูคาซิโอ ประติมากรและแฟนแพทริออตส์ตลอดชีวิต เป็นหินแกรนิตหกเหลี่ยม และรูปปั้นเบรดี้สูง 12 ฟุต เพื่อเป็นเกียรติแก่หมายเลขเสื้อของเขา รวมความสูงทั้งหมด 17 ฟุต เพื่อแทน 17 แชมป์ สายตะวันออก ที่แพทริออตส์คว้าได้ใน 19 ฤดูกาลของเบรดี้
เบรดี้ที่ร่วมในพิธีเปิดรูปปั้นของตัวเอง กล่าวว่า ตอนที่ถูกดราฟท์ร่วมทีม แค่คิดว่าแค่ได้มีโอกาสมาร่วมทีมเท่านั้น ไม่คิดว่า 2 ทศวรรษครึ่งหลังจากนั้น จะได้มายืนอยู่ตรงนี้ กลายเป็นรูปปั้นที่หยุดเวลาเอาไว้ ซึ่งมันก็ดูเหมาะสมกับเมื่อนึกถึงเวลาวิ่ง 40 หลาของตัวเอง รูปปั้นนี้คงไม่ได้มีไว้ให้แค่แฟนแพทริออตส์เท่านั้น แต่เพื่อแฟนนิวยอร์ก เจ็ตส์ คู่แข่งตลอดกาล ที่จะเอาเบียร์มาเขวี้ยงใส่ด้วย
เบรดี้ที่เลิกเล่นไปในปี 2023 ในฐานะผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอ็นเอฟแอล คว้าแชมป์ 7 สมัย กับแพทริออตส์ 6 สมัย และแทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส 1 สมัย คว้ารางวัลเอ็มวีพี 3 ครั้ง และเป็นเอ็มวีพี ซุปเปอร์โบว์ล 5 ครั้ง