รินเดอคเนชวูบตอนแข่ง เหตุอากาศที่ซินซินเนติร้อนจัด
สภาพอากาศร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ยังเล่นงานนักเทนนิสชื่อดัง ในการแข่งขันเทนนิสซินซินเนติ โอเพ่น ที่สหรัฐอเมริกา
การแข่งขันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา อาร์ตูร์ รินเดอคเนช นักหวดฝรั่งเศส มือ 72 ของโลก ล้มลงไปกองกับพื้น ในระหว่างการแข่งขันรอบสาม เซตสอง กับเฟลิกซ์ ออเชร์-อาเลียสซีม มือ 28 ของโลกจากแคนาดา จนผู้ตัดสินและคู่แข่งต้องเข้าไปดูอาการ ก่อนที่จะได้รับการปฐมพยาบาล จนกลับมาแข่งขันต่อได้ อย่างไรก็ตามหลังเล่นไปอีก 2 เกม รินเดอคเนชก็ขอยอมแพ้ และแพ้ไป 6-7(2), 2-4
สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลกระทบต่อนักเทนนิสและกองเชียร์ในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะแกรนด์สแลม “ออสตรเลียน โอเพ่น” ที่อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส และ “วิมเบิลดัน” ปีล่าสุด ที่อุณหภูมิ 32.3 องศาเซลเซียส ในแมตช์ระหว่างคาร์ลอส อัลคาราซ นักหวดสเปน กับ ฟาบิโอ ฟอจนินี่ ในรอบแรก ที่ต้องเบรกแข่ง 15 นาที เพราะมีแฟนเทนนิสที่ป่วยอยู่ในสนาม