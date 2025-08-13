มันจะไปจบที่ตรงไหน! ดูแพลนติสทำลายสถิติโลกกระโดดค้ำครั้งที่ 13
อาร์มานด์ ดูแพลนติส นักกระโดดค้ำสวีเดน ทำลายสถิติโลกเป็นครั้งที่ 13 ในการแข่งขันกรีฑา “ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์” ที่ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
ดูแพลนติสที่เป็นเจ้าของสถิติโลก แชมป์โอลิมปิก 2 สมัยหลังสุด และแชมป์โลกคนปัจจุบัน สร้างสถิติโลกใหม่มาแล้ว 12 ครั้งติดต่อกัน หลังจากทำลายสถิติโลกของเรโนด์ ลาวิลเลอนี นักกรีฑาชาวฝรั่งเศส ที่เคยทำสถิติไว้ 6.17 เมตร เมื่อปี 2020 หลังจากนั้นเขาก็เดินหน้าสร้างสถิติใหม่มาตลอด
สำหรับผลงานในฮังการี กรังด์ปรีซ์ ดูแพลนติสทำสถิติ 6.29 เมตร ทำลายสถิติโลกเดิมที่ตัวเขาเองทำไว้ 6.28 เมตร ในรายการ “สต็อคโฮล์ม ไดมอนด์ลีก” ที่ประเทศสวีเดน บ้านเกิดของตัวเอง เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
หลังทำลายสถิติโลกได้อีกครั้ง นักกรีฑาวัย 25 ปี วิ่งเข้าไปฉลองกับครอบครัวและเดซิเร่ อินแกลนเดอร์ คู่รักของเขา
ดูแพลนติสมีลุ้นเป็นนักกระโดดค้ำคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ ที่คว้าแชมป์โลกกลางแจ้ง 3 สมัยติดต่อกัน ถ้าสามารถคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนได้อีกครั้ง และจะทำได้ต่อจากเซอร์เกย์ บุบก้า ยอดนักกระโดดค้ำยูเครนซึ่งลงแข่งขันในนามนักกีฬาสหภาพโซเวียต ที่เคยทำได้เป็นคนแรก ในปี 1983, 1987, 1991