เซเลสเปิดใจป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 3 ปีแล้ว หวังช่วยสังคมตื่นตัว
โมนิก้า เซเลส อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน ดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลม 9 สมัย เปิดเผยกับสำนักข่าว “เอพี” ว่า ตัวเองต้องต่อสู้กับอาการป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดยรู้ตัวว่าเป็นโรคนี้จากการร่วมกิจกรรมของครอบครัว ตอนที่กำลังเล่นเทนนิสกับเด็กๆ จู่ๆ ก็หวดลูกไม่โดน เพราะมองเห็นลูกบอล 2 ลูก อยากเตือนทุกคนว่านั่นเป็นอาการที่จะมองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาด
อดีตยอดนักเทนนิสวัย 51 ปี กล่าวต่อว่า จริงๆ เริ่มรู้สึกถึงอาการแปลกๆ มาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว หลังจากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้ ก็ต้องใช้เวลาทำใจระยะหนึ่ง กว่าจะสามารถเปิดใจพูดเรื่องนี้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยาก อีกทั้งยังกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะ เพราะอยากเพิ่มการตระหนักรู้และตื่นตัวเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งยังไม่มีทางรักษาในปัจจุบัน
สำหรับเซเลสเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการเทนนิสโลก คว้าแชมป์แกรนด์สแลมหนแรกในศึก “เฟร้นช์ โอเพ่น” ปี 1990 ขณะอายุเพียง 16 ปี และเมื่ออายุ 19 ปี ก็เป็นแชมป์แกรนด์สแลมแล้วถึง 8 สมัย อย่างไรก็ตาม ในปี 1993 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อแฟนเทนนิสรายหนึ่งบุกเข้าสนามแล้วใช้มีดแทงหลังเซเลส ทำให้เธอใช้เวลาพักรักษาตัวและใจอยู่นานกว่าจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง โดยหลังจากกลับมาก็คว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้อีกเพียงครั้งเดียว ก่อนจะอำลาวงการในปี 2003