ราดูคานูเผยมั่นใจกว่าทุกที ตั้งแต่ฟอร์มตกหลังซิวแชมป์ยูเอส โอเพ่น 2021
เอ็มม่า ราดูคานู นักเทนนิสสาวมือ 1 ของสหราชอาณาจักร เปิดใจว่า นี่เป็นปีแรกที่ลงแข่งขันในทัวร์มากรายการขนาดนี้ ช่วงต้นปีถือว่าเริ่มต้นไม่ค่อยดีนัก การจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างมาก แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา คิดว่าสามารถยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆ ถึงจะแพ้ แต่คู่แข่งที่เจอก็ล้วนเป็นมือชั้นนำของโลก จึงช่วยสร้างความมั่นใจได้มาก
ย้อนไปเมื่อปี 2021 ราดูคานูสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสคนแรกที่มาจากรอบคัดเลือกและก้าวไปคว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวรายการนี้ แต่หลังจากนั้น เธอยังไม่สามารถเก็บชัยชนะที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส ได้แม้แต่นัดเดียว รวมถึงทำผลงานไม่ดีโดยภาพรวมจนผลงานเริ่มตกลงเรื่อยๆ กระทั่งกลับมาได้ดีอีกครั้งในปีนี้ ล่าสุด เพิ่งดวลกับอารีน่า ซาบาเลนก้า มือ 1 โลกชาวเบลารุส ได้อย่างสูสี ก่อนพ่ายไปฉิวเฉียดในศึก “ซินซินเนติ โอเพ่น” รอบสาม
ราดูคานูกล่าวว่า ตั้งแต่คว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น ก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีสักเท่าไร แต่มาปีนี้มีความรู้สึกที่ต่างออกไป รู้สึกว่าตัวเองจิตใจสงบมากนอกสนาม ขณะที่ในสนามก็เล่นจังหวะสำคัญได้อย่างมั่นใจมากขึ้น คิดว่าภาพรวมทำได้ดีขึ้น และต้องการซ้อมให้มากขึ้นเพื่อยกระดับการเล่นของตัวเอง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปแข่งขันในปีนี้
สำหรับโปรแกรมแข่งขันรายการต่อไปของราดูคานูคือการจับคู่กับคาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชายมือ 2 ของโลกชาวสเปน ลงแข่งขันประเภทคู่ผสมรูปแบบใหม่ในศึกยูเอส โอเพ่น ในสัปดาห์หน้า